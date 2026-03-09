اعتبار کارتهای بازرگانی به صورت خودکار تمدید شد
پیرو ابلاغ سازمان توسعه تجارت و در راستای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از هرگونه خلل در تأمین کالا، تمامی کارتهای بازرگانی که تاریخ انقضای آنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ لغایت۲۹ اسفند ۱۴۰۴ است، به صورت خودکار تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ تمدید شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد؛ پیرو ابلاغ سازمان توسعه تجارت و در راستای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از هرگونه خلل در تأمین کالا، تمامی کارتهای بازرگانی که تاریخ انقضای آنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ لغایت۲۹ اسفند ۱۴۰۴ است، به صورت خودکار تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ تمدید شدند.
لذا بازرگانان گرامی میتوانند بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری یا ثبت درخواست تمدید در بازه زمانی مذکور، به فعالیتهای تجاری خود ادامه دهند.