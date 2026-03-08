خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت سامانه‌های ساتنا و چکاوک در ساعات کاری اعلام شد

کد خبر : 1760024
لینک کوتاه کپی شد.

بانک مرکزی اعلام کرد سامانه تسویه ناخالص آنی یا همان ساتنا برای انجام و ارسال تراکنش‌های بین‌مشتری در شبکه بانکی از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال است.

به گزارش ایلنا، سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) برای انجام و ارسال تراکنش‌های بین‌مشتری در شبکه بانکی از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال است. مشتریان شبکه بانکی می‌توانند در این بازه زمانی نسبت به ثبت و ارسال دستور پرداخت‌های ساتنا از طریق شعب یا سامانه‌های بانکی اقدام کنند.

سامانه چکاوک به منظور رسیدگی و تبادل چک‌های عادی و رمزدار مشتریان در شبکه بانکی فعال است و فرآیند پردازش و تسویه این دسته از چک‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود.

بانک مرکزی با تأکید بر نقش این سامانه‌ها در تسهیل و تسریع خدمات پرداخت و تسویه در شبکه بانکی، از مشتریان شبکه بانکی خواست برای انجام امور مربوط به انتقال وجوه کلان و پیگیری وضعیت چک‌ها از خدمات پیش‌بینی‌شده در این سامانه‌ها استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل