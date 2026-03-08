هیچ یک از طرح های مسکن متوقف نشده است

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق - وزیر راه و شهرسازی - با اشاره به اینکه هیچ یک از پروژه های مسکن از نفس نیفتاده است، گفت: در این راستا ابلاغیه‌هایی را به سراسر کشور داشته و اختیارات را به استانداران داده‌ایم و شارژ مالی پیمانکاران انجام شده است.