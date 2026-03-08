روند توزیع سوخت پایدار در تهران و البرز ادامه دارد/ تغییر موقت سهیمه ها
به گزارش ایلنا، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور بر روند توزیع سوخت پایدار بهویژه در استانهای تهران و البرز تأکید کرد و گفت: سهمیه کارت سوخت شخصی در ساعات و روزهای مختلف بهصورت موقت میتواند متفاوت باشد.
وی افزود: بخشی از شلوغی جایگاههای بنزین بهدلیل مراجعه خودروهایی است که با باک تقریبا پر برای سوختگیری مراجعه میکنند، مردم مطمئن باشند توزیع سوخت ادامه داشته و برای سناریوهای مختلف تمهیداتی از قبل در نظر گرفته شده است.
نواز تاکید کرد: افرادی که کارت سوخت ندارند از کارت آزاد جایگاه میتوانند به میزانی که امکان سوختگیری با توجه به شهر و استان وجود دارد، استفاده کنند.