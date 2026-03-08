آغاز عرضه گاز سی ان جی رایگان در تهران و البرز
به گرارش ایلنا، در پی حمله اتحاد منحوس صهیونیستی ـ آمریکایی و با هدف کمک به مدیریت مصرف سوخت در کشور، انجمن CNG کشور با همراهی و حمایت جایگاهداران و بهرهبرداران جایگاههای CNG و پس از هماهنگی با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران پویشی مردمی با عنوان «همدلی انرژی؛ CNG برای ایران» را در استانهای تهران و البرز آغاز میکند.
بر اساس این پویش، از ساعت ۱۷ روز ۱۷ اسفند ماه تعدادی از جایگاههای CNG در استانهای تهران و البرز تا اطلاع ثانوی عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را بهصورت رایگان برای خودروهای دوگانهسوز انجام خواهند داد تا گامی در جهت رفاه حال شهروندان و کمک به مدیریت مصرف سوخت کشور برداشته شود.
این اقدام با مشارکت داوطلبانه جایگاهداران و در راستای مسئولیت اجتماعی فعالان صنعت CNG کشور انجام میشود.
فهرست اولیه جایگاههای مشارکتکننده در این پویش به شرح زیر است:
۱-جایگاه CNG کوثر ۴ – شمسآباد تهران
۲-جایگاه یاسینی تهران– سهراه تهرانپارس
۳-جایگاه حکیم تهران اتوبان حکیم
۴-جایگاه شوش تهران میدان شوش
۵- جایگاه فدائیان اسلام تهران خیابان فدائیان
۶- جایگاه توسکا تهران ازادگان پارک توسکا
۷- جایگاه ایرانپارس تهران
۸-جایگاه بهمن تهران میدان بهمن
۹- جایگاه کوهک تهران میدان گلها
۱۰-جایگاه مسعودیه تهران شهرک مشیریه
۱۱-جایگاه اتوبوسرانی ۱ و ۲ کرج
۱۲-جایگاه اکبر اباد کرج جنب سازمان حمل و نقل
۱۳-جایگاه گلزار شرقی کرج
۱۴- جایگاه ماهان کرج بلوار ماهان
۱۵- جایگاه مترو کرج جنب ایستگاه متروپل فردیس
۱۶-جایگاه حصارک کرج
۱۷- جایگاه اشتهارد
۱۸-جایگاه مارلیک کرج بلوار پاکسلن شرقی
۱۹- جایگاه های شهرداری کمالشهر
۲۰-جایگاه های شهرداری هشتگرد
۲۱-جایگاه کبودگنبد پاکدشت
این لیست به روز می شود
انجمن CNG کشور از تمامی دارندگان خودروهای دوگانهسوز، ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای باری دعوت میکند با مراجعه به جایگاههای CNG، از این سوخت پاک، اقتصادی و در دسترس استفاده کنند.