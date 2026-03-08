آغاز عرضه گاز سی ان جی رایگان در تهران و البرز
از ساعت ۱۷ روز ۱۷ اسفند ماه تعدادی از جایگاه‌های CNG در استان‌های تهران و البرز تا اطلاع ثانوی عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را به‌صورت رایگان برای خودروهای دوگانه‌سوز انجام خواهند داد.

به گرارش ایلنا، در پی حمله اتحاد منحوس صهیونیستی ـ آمریکایی و با هدف کمک به مدیریت مصرف سوخت در کشور، انجمن CNG کشور با همراهی و حمایت جایگاه‌داران و بهره‌برداران جایگاه‌های CNG و پس از هماهنگی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پویشی مردمی با عنوان «همدلی انرژی؛ CNG برای ایران» را در استان‌های تهران و البرز آغاز می‌کند.

بر اساس این پویش، از ساعت ۱۷ روز ۱۷ اسفند ماه تعدادی از جایگاه‌های CNG در استان‌های تهران و البرز تا اطلاع ثانوی عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را به‌صورت رایگان برای خودروهای دوگانه‌سوز انجام خواهند داد تا گامی در جهت رفاه حال شهروندان و کمک به مدیریت مصرف سوخت کشور برداشته شود.

این اقدام با مشارکت داوطلبانه جایگاه‌داران و در راستای مسئولیت اجتماعی فعالان صنعت CNG کشور انجام می‌شود.

فهرست اولیه جایگاه‌های مشارکت‌کننده در این پویش به شرح زیر است:

۱-جایگاه CNG کوثر ۴ – شمس‌آباد تهران

۲-جایگاه یاسینی تهران– سه‌راه تهرانپارس

۳-جایگاه حکیم تهران اتوبان حکیم

۴-جایگاه شوش تهران میدان شوش

۵- جایگاه فدائیان اسلام تهران خیابان فدائیان

۶- جایگاه توسکا تهران ازادگان پارک توسکا

۷- جایگاه ایرانپارس تهران 

۸-جایگاه بهمن تهران میدان بهمن

۹- جایگاه کوهک تهران میدان گلها

۱۰-جایگاه مسعودیه تهران شهرک مشیریه

۱۱-جایگاه اتوبوسرانی ۱ و ۲ کرج

۱۲-جایگاه اکبر اباد کرج جنب سازمان حمل و نقل

۱۳-جایگاه گلزار شرقی کرج

۱۴- جایگاه ماهان کرج بلوار ماهان

۱۵- جایگاه مترو کرج جنب ایستگاه  متروپل فردیس

۱۶-جایگاه حصارک کرج

۱۷- جایگاه اشتهارد

۱۸-جایگاه مارلیک کرج بلوار پاکسلن شرقی

۱۹- جایگاه های شهرداری کمالشهر

۲۰-جایگاه های شهرداری هشتگرد

۲۱-جایگاه کبودگنبد پاکدشت

این لیست به روز می شود

انجمن CNG کشور از تمامی دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای باری دعوت می‌کند با مراجعه به جایگاه‌های CNG، از این سوخت پاک، اقتصادی و در دسترس استفاده کنند.

