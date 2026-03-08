وزیر صمت:

قفسه‌های فروشگاه‌ها از هیچ کالایی خالی نمی‌ماند

قفسه‌های فروشگاه‌ها از هیچ کالایی خالی نمی‌ماند
وزیر صمت با اشاره به اولویت این وزارتخانه برای تداوم تولید، گفت: در درجه اول تلاش می‌کنیم در شرایط فعلی روند تولید حفظ شود تا قفسه‌های فروشگاه‌ها از هیچ کالایی خالی نماند.

به گزارش ایلنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ضمن بررسی روند فعالیت این سازمان برای نظارت بر تامین و قیمت کالا‌های اساسی، اولویت وزارت صمت را ادامه روند تولید و تامین کالا‌های اساسی عنوان کرد.

محمد اتابک با اشاره به اولویت این وزارتخانه برای تداوم تولید، گفت: در درجه اول تلاش می‌کنیم در شرایط فعلی روند تولید حفظ شود تا قفسه‌های فروشگاه‌ها از هیچ کالایی خالی نماند.

وی افزود: من از تمام تولیدکنندگان تشکر می‌کنم که در این ایام تعطیل با تمام توان پای کار بودند و تولید خود را ادامه داده و حتی روند کاری خود را در ۳ شیفت برای تامین کالا‌ها ادامه می‌دهند. 

وزیر صمت افزود: تامین کالا‌های اساسی در وضع خوبی قرار دارد و هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا وجود ندارد، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم برای ورود کالا‌ها داده شده و ماهم تا جایی که بتوانیم به این روند کمک خواهیم کرد.

اتابک با اشاره به نظارت مستمر بر تولید و توزیع کالا در کشور گفت: اکثر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و کسبه محترم موضوع ثبات قیمت‌ها را رعایت می‌کنند و اتاق اصناف بصورت مستمر بر این موضوع نظارت دارد.

وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندکان بر حسب وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت مستمر بر بازار با معدود موارد تخلف با جدیت برخورد خواهد کرد و در صورت نیاز پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد.

