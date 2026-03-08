به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدصادق معتمدیان با اشاره به حمله‌ متجاوزان آمریکایی - صهیونی به چند نقطه از انبارهای نفت در تهران و البرز بیان کرد: روند سوخت‌گیری در استان تهران با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.

وی با بیان اینکه سهمیه سوخت‌گیری با کارت شخصی در جایگاه‌ها از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش یافته که کوتاه‌مدت است، تأکید کرد: سهمیه‌ها با عادی شدن شرایط به‌زودی به روال پیشین بازمی‌گردد.

فعالیت ۲۴ ساعته جایگاه‌های سی‌ان‌جی استان تهران و البرز

استاندار تهران تصریح کرد: مردم برای سوخت‌گیری فقط در موارد ضروری به جایگاه‌ها مراجعه و از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند و به‌هیچ‌وجه کارت اضطرار جایگاه را تقاضا نکنند.

معتمدیان بر لزوم استفاده از سوخت سی‌ان‌جی برای خودروهای دوگانه‌سوز تأکید کرد و گفت: خودروهایی که دوگانه‌سوز هستند به‌هیچ‌وجه برای بنزین مراجعه نکنند، بلکه این خودروها به جایگاه‌های سی‌ان‌جی برای دریافت گاز مراجعه کنند.

وی گفت: با توجه به محدودیت ایجاد شده در سوخت‌رسانی با بنزین، تمام جایگاه‌های سی‌ان‌جی استان تهران و البرز، برای سوخت‌گیری به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند.

