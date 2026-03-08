رفع آسیب ۱۴۵ نقطه از شبکه برق پایتخت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه شبکه برق رسانی در تمام کوچه‌ها و خیابان‌ها گسترده است، گفت: در حوادث و اصابت‌های اخیر در شهر و استان تهران حدود ۱۴۵ نقطه از شبکه برق استان با مشکل مواجه شد که این آسیب ها رفع اثر شد.

به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان وضعیت تامین برق تهران را نسبتا خوب ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر حساسیت موضوع برق برای مردم افزود: زمانی که قطعی برق هم‌زمان با حادثه اتفاق می‌افتد، نگرانی برای مردم ایجاد می‌کند. به همین دلیل مجموعه صنعت برق خود را متعهد می‌داند که بلافاصله و هم‌زمان با شرایط اضطرار وارد عمل شود.

ناظریان با بیان اینکه همکاران صنعت برق خود را متعهد به مردم می‌دانند، خاطرنشان کرد: تا امروز سعی بر این بوده که هیچ مشترکی به‌دلیل حوادث ناشی از حملات یا حوادث شبکه، فاقد برق نماند. میانگین زمان رسیدگی ما به حوادث در بخش اصابت‌های اتفاق‌افتاده حدود ۵۵ دقیقه بوده است؛ یعنی همکاران ما تقریباً زیر یک ساعت تلاش کردند تا از طریق شبکه‌های موجود یا شبکه‌های جایگزین، نسبت به تأمین برق مردم اقدام کنند.

وی به موضوع روشنایی معابر اشاره کرد و گفت: بحث روشنایی شهر تهران نیز مسئله مهمی است و نگاه ویژه‌ای به روشنایی معابر داریم تا خدمات به‌صورت شبانه‌روزی در حوزه صنعت برق به مردم ارائه شود و کمترین نگرانی را در این حوزه داشته باشند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
