رفع آسیب ۱۴۵ نقطه از شبکه برق پایتخت

به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان وضعیت تامین برق تهران را نسبتا خوب ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر حساسیت موضوع برق برای مردم افزود: زمانی که قطعی برق هم‌زمان با حادثه اتفاق می‌افتد، نگرانی برای مردم ایجاد می‌کند. به همین دلیل مجموعه صنعت برق خود را متعهد می‌داند که بلافاصله و هم‌زمان با شرایط اضطرار وارد عمل شود.

ناظریان با بیان اینکه همکاران صنعت برق خود را متعهد به مردم می‌دانند، خاطرنشان کرد: تا امروز سعی بر این بوده که هیچ مشترکی به‌دلیل حوادث ناشی از حملات یا حوادث شبکه، فاقد برق نماند. میانگین زمان رسیدگی ما به حوادث در بخش اصابت‌های اتفاق‌افتاده حدود ۵۵ دقیقه بوده است؛ یعنی همکاران ما تقریباً زیر یک ساعت تلاش کردند تا از طریق شبکه‌های موجود یا شبکه‌های جایگزین، نسبت به تأمین برق مردم اقدام کنند.

وی به موضوع روشنایی معابر اشاره کرد و گفت: بحث روشنایی شهر تهران نیز مسئله مهمی است و نگاه ویژه‌ای به روشنایی معابر داریم تا خدمات به‌صورت شبانه‌روزی در حوزه صنعت برق به مردم ارائه شود و کمترین نگرانی را در این حوزه داشته باشند.

