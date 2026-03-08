خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش خودسرانه قیمت‌ها ممنوع است؛ برخورد با واحدهای متخلف

کد خبر : 1759788
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان حمایت گفت: هر واحد تولیدی اگر بدون هماهنگی و اخذ مجوز اقدام به افزایش قیمت بکنند با جدیت با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حسین فرهیدزاده با بیان اینکه از فردا با تشکیل گروه‌های جدید، نظارت بر روند توزیع و قیمت کالاهای اساسی تشدید خواهد شد، گفت: اولویت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بعد از آغاز تهاجم دشمن تامین کالا بود که اطلاعات لازم را در اختیار سازمان‌های تامین کننده یعنی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و دیگر سازمان‌های زیربط قرار داده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: ما از روز ابتدایی جنگ تیم‌های خود را تشکیل دادیم و استان‌های مختلف را رصد کرده و بصورت روزانه گزارش دریافت می‌کنیم تا هیچ کمبودی در استان‌ها نباشد.

فرهیدزاده ادامه داد: به محض دریافت گزارش‌ها بلافاصله با تامین کنندکان کالا ارتباط برقرار کرده و مشکلات لجستیکی را به سرعت برطرف می‌کنیم تا کالاها در اسرع وقت در تمام استان‌ها در اختیار مصرف کنندگان محترم قرار بگیرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به اینکه موضوع مبارزه با گرانفروشی هم اهمیت بسیار زیادی دارد، گفت: عمده تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در این ایام مراعات مصرف کنندگان را کرده‌اند و به صورت چند شیفته فعاایت دارند، اما ممکن است تعداد معدودی مرتکب تخلف شده و بدون هماهنگی قیمت‌ها را افزایش داده باشند که سریعا تذکر لازم داده شده و به سرعت برای آنها پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در یک هفته گذشته حدود ۱۹ هزار بازرسی از روند تولید، توزیع و قیمت کالاها در سراسر کشور صورت گرفته و بیش از یک و نیم همت پرونده برای افراد متخلف صادر و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: از هفته آینده هم با تشکیل تیم‌های جدید بازرسی‌ها از روند تولید، توزیع و قیمت کالاها تشدید خواهد شد.

فرهیدزاده گفت: مردم عزیز هم اگر گرانفروشی را مشهاده کردند می‌توانند از طریق سایت و تلفن ۱۲۴ موارد خود را گزارش کنند.

وی افزود: همکاران ما در بازرسی سازمان حمایت، وزارت صمت، وزارت جهاد و نظارت اصناف به سرعت مراجعه کرده و به این موارد رسیدگی می‌کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: این را مجددا اعلام می‌کنیم که هر واحد تولیدی اگر بدون هماهنگی و اخذ مجوز اقدام به افزایش قیمت کند با جدیت با آنها برخورد خواهد شد.

فرهیدزاده افزود: از ابتدای امسال تا کنون حدود ۶۰ همت پرونده تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کردیم که حدود ۳۰ همت آن مربوط به موارد گرانفروشی و نیمی از آن مربوط به قاچاق و احتکار کالا بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل