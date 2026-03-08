به گزارش ایلنا، حسین فرهیدزاده با بیان اینکه از فردا با تشکیل گروه‌های جدید، نظارت بر روند توزیع و قیمت کالاهای اساسی تشدید خواهد شد، گفت: اولویت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بعد از آغاز تهاجم دشمن تامین کالا بود که اطلاعات لازم را در اختیار سازمان‌های تامین کننده یعنی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و دیگر سازمان‌های زیربط قرار داده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: ما از روز ابتدایی جنگ تیم‌های خود را تشکیل دادیم و استان‌های مختلف را رصد کرده و بصورت روزانه گزارش دریافت می‌کنیم تا هیچ کمبودی در استان‌ها نباشد.

فرهیدزاده ادامه داد: به محض دریافت گزارش‌ها بلافاصله با تامین کنندکان کالا ارتباط برقرار کرده و مشکلات لجستیکی را به سرعت برطرف می‌کنیم تا کالاها در اسرع وقت در تمام استان‌ها در اختیار مصرف کنندگان محترم قرار بگیرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به اینکه موضوع مبارزه با گرانفروشی هم اهمیت بسیار زیادی دارد، گفت: عمده تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در این ایام مراعات مصرف کنندگان را کرده‌اند و به صورت چند شیفته فعاایت دارند، اما ممکن است تعداد معدودی مرتکب تخلف شده و بدون هماهنگی قیمت‌ها را افزایش داده باشند که سریعا تذکر لازم داده شده و به سرعت برای آنها پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در یک هفته گذشته حدود ۱۹ هزار بازرسی از روند تولید، توزیع و قیمت کالاها در سراسر کشور صورت گرفته و بیش از یک و نیم همت پرونده برای افراد متخلف صادر و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: از هفته آینده هم با تشکیل تیم‌های جدید بازرسی‌ها از روند تولید، توزیع و قیمت کالاها تشدید خواهد شد.

فرهیدزاده گفت: مردم عزیز هم اگر گرانفروشی را مشهاده کردند می‌توانند از طریق سایت و تلفن ۱۲۴ موارد خود را گزارش کنند.

وی افزود: همکاران ما در بازرسی سازمان حمایت، وزارت صمت، وزارت جهاد و نظارت اصناف به سرعت مراجعه کرده و به این موارد رسیدگی می‌کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: این را مجددا اعلام می‌کنیم که هر واحد تولیدی اگر بدون هماهنگی و اخذ مجوز اقدام به افزایش قیمت کند با جدیت با آنها برخورد خواهد شد.

فرهیدزاده افزود: از ابتدای امسال تا کنون حدود ۶۰ همت پرونده تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کردیم که حدود ۳۰ همت آن مربوط به موارد گرانفروشی و نیمی از آن مربوط به قاچاق و احتکار کالا بوده است.

