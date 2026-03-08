به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، بهمن جوشن، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان خوزستان، با اشاره به اهمیت حیاتی تأمین به موقع نهاده‌های دامی برای زنجیره تولید دام و طیور کشور، اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های بعمل آمده، محموله‌های نهاده دامی وارداتی که از طریق بندر امام خمینی (ره) وارد کشور می‌شوند، با رویکردی حمایتی و در راستای رفع موانع تولید، به صورت شبانه‌روزی مورد ترخیص قرار می‌گیرند.

وی افزود: واحد قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان، با استقرار اکیپ‌های ناظر در بندر امام خمینی (ره)، بر تمامی مراحل ترخیص محموله‌های وارداتی نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای لازم را اعمال می‌کند تا از سلامت و انطباق این نهاده‌ها با استانداردهای بهداشتی اطمینان حاصل شود.

جوشن تأکید کرد: این نظارت‌ها با هدف حفظ سلامت دام و در نهایت ارتقاء امنیت غذایی جامعه است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان خوزستان، با بیان اینکه این اقدام گامی مؤثر در جهت تسهیل فرآیند واردات و تخصیص سریع نهاده‌ها به تولیدکنندگان در سراسر کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: ما تمام تلاش خود را جهت همکاری با گمرک و دیگر سازمان های مربوطه و در راستای نظارت بهداشتی و ترخیص فوری نهاده های وارداتی خوراک دام در کمترین زمان انجام خواهیم داد.

