واریز سود سهام عدالت طی یک هفته آینده

به گزارش ایلنا، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۳ شرکت‌های سرمایه‌پذیر طی یک هفته آینده واریز خواهد شد.

وی افزود: واریز این سود طی یک هفته آینده به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار سهام عدالت واریز خواهد شد. پرداخت سود شامل هر دو گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت می‌شود.

گفتنی است مرحله اول سود سهام عدالت مربوط سال ۱۴۰۳ در نیمه دوم دی ماه امسال واریز شد.

