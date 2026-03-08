اجبار پاکستان به افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت سوخت
پاکستان بهدلیل تنشها در خاورمیانه، قیمت خرده فروشی سوخت را حدود ۲۰ درصد افزایش داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، پاکستان روز جمعه (۱۵ اسفند) با اشاره به افزایش قیمت نفت بهدلیل تشدید درگیریهای نظامی در منطقه خاورمیانه، قیمت مصرفکننده برای بنزین و گازوئیل را حدود ۲۰ درصد افزایش داد.
علی پرویز مالک، وزیر نفت پاکستان، طی یک پیام ویدیویی تلویزیونی از افزایش ۵۵ روپیهای (۰.۲۰ دلار برای هر لیتر) قیمت بنزین و رسیدن به رقم ۳۲۱.۱۷ روپیه برای هر لیتر و رسیدن قیمت گازوئیل به ۳۳۵.۸۶ روپیه به ازای هر لیتر خبر داد.
وی افزود: ما بهدلیل افزایش شدید قیمت نفت در سطح جهان، این تصمیم را به اجبار گرفتهایم.
این تصمیم احتمال دارد منجر به افزایش تورم و آسیب به جمعیت فقیر پاکستان شود.
پیش از اعلام این خبر، جایگاههای عرضه سوخت در شهرهای بزرگی مانند لاهور و کراچی با صفهای طولانی خودروها برای پر کردن باک بنزین روبهرو شده بودند.
عمران حسین، صاحب یک کسبوکار، در صف یکی از جایگاههای عرضه سوخت در لاهور با بیان اینکه میخواهد برای کمبود سوخت آماده باشد، گفت: من ۷۰ دقیقه است که منتظرم نوبتم شود.
شهباز شریف، نخست وزیر روز جمعه درباره احتکار سوخت هشدار داد و تصریح کرد: احتکارکنندگان مجازات میشوند.
وزیر نفت پاکستان گفت: ما ذخیرهسازی کافی برای بنزین داریم. اما اکنون برنامهای برای استفاد از آنها نداریم زیرا نمیدانیم تنشها در خاورمیانه چه زمانی پایان مییابد.
پاکستان بیشتر محمولههای نفت مورد نیاز خود را از عربستان سعودی و امارات متحده عربی و از طریق تنگه هرمز وارد میکند.
پرویز مالک اعلام کرد که دولت پاکستان قیمتهای سوخت را هفتگی ارزیابی میکند.
قیمتهای جهانی نفت خام به شدت افزایش یافته زیرا درگیری فزاینده آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران در عمل تنگه هرمز را مسدود و منابع عرضه نفت خاورمیانه را محدود کرده است.
کشتیرانی از طریق تنگه هرمز که حدود یک پنجم نفت جهان و گاز طبیعی مایع شده (الانجی) از آن گذر میکند، پس از تهدید ایران برای کشتیها و نفتکشهای عبوری مختل شده است.