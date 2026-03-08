هموطنان فقط زمانی که نیاز فوری دارند به جایگاه های سوخت بروند

به گزارش ایلنا، کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور اظهار داشت: برای تامین بنزین استان های تهران و کرج تمهیدات لازم را اندیشیده بودیم.

وی افزود: تامین بنزین در حال انجام است و بنزین به قدر کافی در انبارهای نفت ذخیره شده است.

ویس کرمی تاکید کرد: هموطنان آرامش خود را حفظ کنند و از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت نیاز مبرم به جایگاه ها بروند.

وی بیام کرد: اولویت سوخت گیری با خودروهای امدادی و آمبولانس ها و خودروهای حامل کالاهای اساسی مردم است.

