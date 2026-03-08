مردم صبوری کنند/ توزیع سوخت ادامه دارد

به گزارش ایلنا، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران با بیان اینکه تدابیر لازم برای سناریوهای مختلف از قبل اندیشیده شده است، تاکید کرد: چیزی به عنوان بی بنزینی وجود نخواهد داشت و توزیع سوخت ادامه خواهد داشت.

وی از مردم خواست صبوری کنند؛ سوخت به اندازه کافی موجود است.

نواز خاطرنشان کرد: کمبودی برای توزیع سوخت وجود ندارد.

وی گفت: در این شرایط توصیه می‌شود هنگام مراجعه به جایگاه‌ها حتماً از کارت سوخت شخصی استفاده کنند، صبوری پیشه کنند و تنها افرادی که نیاز واقعی دارند به جایگاه‌ها مراجعه کنند.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت اظهار داشت: از همکاری بی‌نظیر مردم سپاسگزاریم. لطفا به شایعات توجه نکنید و تنها به اطلاعیه‌های رسمی اعتماد داشته باشید. همچنین از ترددهای غیرضروری خودداری کنید.

