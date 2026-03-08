سخنگوی صنف جایگاه داران:

مردم صبوری کنند/ توزیع سوخت ادامه دارد

مردم صبوری کنند/ توزیع سوخت ادامه دارد
سخنگوی صنف جایگاه داران گفت: چیزی به عنوان بی بنزینی وجود نخواهد داشت و توزیع سوخت ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران با بیان اینکه تدابیر لازم برای سناریوهای مختلف از قبل اندیشیده شده است، تاکید کرد: چیزی به عنوان بی بنزینی وجود نخواهد داشت و توزیع سوخت ادامه خواهد داشت.

وی از مردم خواست صبوری کنند؛ سوخت به اندازه کافی موجود است.

نواز خاطرنشان کرد: کمبودی برای توزیع سوخت وجود ندارد.

وی گفت: در این شرایط توصیه می‌شود هنگام مراجعه به جایگاه‌ها حتماً از کارت سوخت شخصی استفاده کنند، صبوری پیشه کنند و تنها افرادی که نیاز واقعی دارند به جایگاه‌ها مراجعه کنند.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت اظهار داشت: از همکاری بی‌نظیر مردم سپاسگزاریم. لطفا به شایعات توجه نکنید و تنها به اطلاعیه‌های رسمی اعتماد داشته باشید. همچنین از ترددهای غیرضروری خودداری کنید.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
