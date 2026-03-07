به گزارش ایلنا، «بلک راک» بزرگ‌ترین مدیر دارایی جهان، پس از افزایش درخواست سرمایه‌گذاران برای خروج سرمایه از یکی از صندوق‌های اعتباری خصوصی خود، برداشت از این صندوق را محدود کرد؛ اقدامی که بار دیگر توجه فعالان بازارهای مالی را به مسئله نقدشوندگی در این بخش از بازار جلب کرده است.

به گزارش رسانه‌های مالی، بلک‌راک که حدود ۱۴ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد، برداشت از صندوق «اچ‌پی‌اس کورپوریت لندینگ فاند» با دارایی تقریبی ۲۶ میلیارد دلار را محدود کرده است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ سرمایه‌گذاران درخواست برداشت حدود ۱.۲ میلیارد دلار از این صندوق را ثبت کردند؛ رقمی که معادل حدود ۹.۳ درصد از کل دارایی‌های صندوق است و از سقف مجاز برداشت فراتر می‌رود.

بر اساس مقررات این صندوق، سرمایه‌گذاران در هر فصل تنها مجاز به برداشت حداکثر پنج درصد از دارایی‌ها هستند تا از ایجاد فشار نقدینگی جلوگیری شود. در نتیجه، بلک‌راک توانست حدود ۶۲۰ میلیون دلار از درخواست‌های برداشت را پرداخت کند و بخش باقی‌مانده این درخواست‌ها به دوره‌های بعدی موکول شد؛ موضوعی که به این معناست که شماری از سرمایه‌گذاران در حال حاضر امکان دسترسی فوری به تمام سرمایه خود را نخواهند داشت.

کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این محدودیت‌ها به ماهیت صندوق‌های «اعتبار خصوصی» بازمی‌گردد. این صندوق‌ها عمدتاً به شرکت‌های متوسط وام‌های بلندمدت اعطا می‌کنند و برخلاف سهام یا اوراق قرضه، این وام‌ها به سرعت در بازار قابل فروش نیستند. به همین دلیل، در صورت افزایش هم‌زمان درخواست‌های برداشت، تبدیل سریع این دارایی‌ها به وجه نقد برای مدیر صندوق دشوار می‌شود.

تحلیلگران تأکید می‌کنند چنین محدودیت‌هایی در صندوق‌های اعتبار خصوصی پدیده‌ای نسبتاً رایج است. سرمایه‌گذاران ممکن است انتظار داشته باشند بتوانند سرمایه خود را به سرعت برداشت کنند، اما بازپرداخت وام‌های موجود در این صندوق‌ها اغلب سال‌ها زمان می‌برد و همین مسئله می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار نقدینگی ایجاد کند.

این وضعیت تنها محدود به بلک‌راک نیست. برخی دیگر از شرکت‌های بزرگ فعال در بازار اعتبار خصوصی نیز با افزایش درخواست‌های برداشت روبه‌رو شده‌اند. برای نمونه، شرکت «بلک استون» اعلام کرده است برای حمایت از صندوق خود حدود ۴۰۰ میلیون دلار از منابع داخلی تزریق کرده است. همچنین شرکت «بلو اول کپیتال» نیز به طور موقت بخشی از پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران را متوقف کرده تا بتواند جریان نقدینگی خود را مدیریت کند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بازار اعتبار خصوصی طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و ارزش آن به حدود ۱.۸ تریلیون دلار رسیده و به یکی از منابع مهم تأمین مالی شرکت‌ها تبدیل شده است.

در همین حال، تحلیلگران تأکید می‌کنند محدودیت برداشت در این صندوق‌ها لزوماً نشانه بروز بحران در بلک‌راک نیست، بلکه سازوکاری متعارف برای هماهنگ‌سازی نقدینگی صندوق با ماهیت دارایی‌های کم‌نقدشونده آن محسوب می‌شود.

با این حال، توجه بازارها به بلک‌راک از آن جهت نیز افزایش یافته که این شرکت از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس خود، یکی از دارندگان بزرگ دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود. برآوردها نشان می‌دهد بلک‌راک از طریق این صندوق‌ها حدود ۷۷۵ هزار واحد بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۵۳ میلیارد دلار و حدود ۳.۱۷ میلیون واحد اتریوم به ارزش نزدیک به ۶ میلیارد دلار در اختیار دارد.

کارشناسان می‌گویند محدودیت برداشت در صندوق‌های اعتبار خصوصی به طور مستقیم به بازار ارزهای دیجیتال مرتبط نیست، زیرا صندوق‌های مرتبط با رمزارزها از نقدشوندگی بسیار بالاتری برخوردارند. با این حال، در صورت افزایش فشار نقدینگی بر مؤسسات مالی بزرگ، احتمال فروش برخی دارایی‌های نقدشونده برای تأمین منابع مالی همواره وجود دارد؛ موضوعی که موجب شده فعالان بازار رمزارزها تحولات اخیر را با دقت دنبال کنند.

انتهای پیام/