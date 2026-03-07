انتصاب سرپرست امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران
به گزارش ایلنا، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی نیما ناظری را بهعنوان سرپرست مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.
با در نظر گرفتن نقش راهبردی امور بینالملل بهویژه در شرایط کنونی و ضرورت ایجاد همگرایی و همافزایی در امور مرتبط با تجارت نفت خام و فرآوردههای نفتی شایسته است در این خصوص اهتمام لازم را مبذول نمایید.
از خداوند منان برای جنابعالی توفیق در انجام وظایف محوله را مسئلت مینمایم.