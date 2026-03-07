بارکلیز: نفت ۱۵۰ دلاری دور از انتظار نیست
بانک انگلیسی بارکلیز پیشبینی کرد که ادامه تنشها در خاورمیانه تا یک ماه آینده قیمت نفت خام برنت را به ۱۵۰ دلار برای هر بشکه میرساند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بانک انگلیسی بارکلیز روز جمعه (۱۵ اسفند) پیشبینی کرد اگر درگیریها در خاورمیانه برای چند هفته دیگر ادامه یابد، نفت خام برنت میتواند بهطور بالقوه به ۱۲۰ دلار برای هر بشکه برسد.
بر اساس برآورد این بانک انگلیسی، با وجود بدبینی گسترده نسبت به چشمانداز بازار نفت در آستانه سال ۲۰۲۶، این ارقام ممکن است بسیار بالا به نظر برسند. با این حال، تأکید میکنیم که اکنون و با وجود قیمتهای بالا، عوامل بنیادی قویتر و خطرها بزرگتر از تنشهای روسیه و اوکراین هستند.
قیمتهای جهانی نفت خام به شدت افزایش یافته زیرا درگیری فزاینده آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران در عمل تنگه هرمز را مسدود و منابع عرضه نفت خاورمیانه را محدود کرده است.
کشتیرانی از طریق تنگه هرمز که حدود یک پنجم نفت جهان و گاز طبیعی مایع شده (الانجی) از آن گذر میکند، پس از تهدید ایران برای کشتیها و نفتکشهای عبوری مختل شده است.
قیمت نفت خام برنت تا ساعت ۱۸ و ۷۵ دقیقه معاملههای روز جمعه به وقت گرینویچ حدود ۹۳ دلار و ۶۰ سنت برای هر بشکه و نفت خام دابلیوتیآی آمریکا ۹۱ دلار و ۶۲ سنت به ازای هر بشکه دلار معامله شد.
بارکلیز با اعلام اینکه حجم نفت سرگردان در نفتکشها در خلیج فارس از زمان آغاز درگیری حدود ۸۵ میلیون بشکه افزایش یافته، ادامه داد: خطرهای مربوط به قیمت نفت همچنان رو به افزایش است.
این بانک انگلیسی اعلام کرد: توقف تولید نفت در عراق و کویت در حال وقوع است و ممکن است این اوضاع به مرور زمان به امارات متحده عربی و حتی عربستان سعودی هم سرایت کند.
بارکلیز اعلام کرد: سناریوی ۱۰ درصدی دور از دسترس، اکنون نشان میدهد که قیمت نفت برنت میتواند پیش از پایان ماه جاری میلادی به ۱۵۰ دلار برای هر بشکه برسد.