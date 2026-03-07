کویت مجبور به کاهش تولید نفت شد
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی از آغاز کاهش تولید نفت در بعضی از میدانهای نفتی کویت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، منابع مطلع روز جمعه (۱۵ اسفند) اعلام کردند که کویت پس از تکمیل ظرفیت مخازن ذخیرهسازی نفت خام، کاهش تولید در بعضی از میدانهای نفتی را آغاز کرده است.
به گزارش این روزنامه آمریکایی، کویت یکی از اعضای بنیانگذار سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، در حال بررسی محدود کردن بیشتر ظرفیت تولید و پالایش خود است و تنها تمرکز خود را برای تولید به اندازه تأمین نیازهای داخلی گذاشته است.
دادههای کشتیرانی نشان میدهد صدها کشتی و نفتکش در خارج از تنگه هرمز باقی ماندهاند و قادر به رسیدن به بنادر نیستند، این آبراه بینالمللی شریان کلیدی برای حدود یکپنجم عرضه نفت و گاز طبیعی مایع شده (الانجی) جهان است.
تحلیلگران جیپی مورگان ۱۲ اسفند در یادداشتی پیشبینی کرده بودند که چنانچه تنگه هرمز بسته بماند، عرضه نفت خام از عراق و کویت میتواند در عرض چند روز متوقف شود و احتمال دارد تا روز هشتم درگیریهای نظامی در خاورمیانه، درمجموع روزانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یابد.
بر اساس برآورد این بانک آمریکایی عراق و کویت بهترتیب تنها حدود سه و ۱۴ روز فرصت دارند و پس از آن ناچار به توقف صادرات نفت خام خود از مسیر تنگه هرمز میشوند.
قیمت نفت پس از حملههای آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران با جهشی شدید روبهرو بوده است و از آن زمان تاکنون، درگیریهای نظامی در مناطق کلیدی تولیدکننده انرژی خاورمیانه گسترش یافته و سبب اختلال در تولید نفت و تعطیلی پالایشگاهها و کارخانههای تولید الانجی شده است.