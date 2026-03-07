نحوه صادرات سوخت در شرایط اضطرار مشخص شد

به گزارش ایلنا، گمرک ایران دستورالعمل چگونگی انجام تشریفات گمرکی محموله‌های سوختی عبوری در شرایط اضطرار را اعلام کرد.

در بخشنامه دفتر ترانزیت خطاب به گمرکات ورودی و خروجی سوخت و گاز آمده است؛ با توجه به شرایط فعلی و پدافند غیرعامل مبنی بر عدم تخلیه و نگهداری سوخت در مخازن ضروری است:

1) قبل از پذیرش اظهارنامه عبور خارجی سوخت به افغانستان و سایر گمرکات و بنادر، با گمرکات خروجی هماهنگی لازم به عمل آید.

2) از پذیرش ترانزیت سوخت و گاز به منظور ترانشیپمنت و یا نگهداری در مخازن ورودی و حتی در گمرک خروجی جدا خودداری گردد.

3) حتما از تانکرهای استاندارد سوخت و رانندگانی که دارای ویزا و امکان حمل یکسره به کشور مقابل هستند استفاده شود.

4) در صورتی‌که در مخازن تحت نظارت آن گمرک، سوخت ترانزیتی نگهداری شده است ضمن اخطار به شرکت سریعا نسبت به تخلیه و تعیین تکلیف آن اقدام گردد.

5) در شرایط خاص با مدیرکل و معاونین دفتر ترانزیت هماهنگی لازم به عمل آید.

