عارف با حضور در وزارت صمت: روند تولید در کشور نباید متوقف شود

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف امروز با حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیدار با سیدمحمد اتابک از نزدیک در جریان جزئیات گزارشی از تامین زنجیره تولید تا توزیع کالا‌های اساسی، نحوه نظارت و بازرسی بر بازار و مراکز توزیع، ثبت سفارش و ترخیص کالا‌های اولویت‌دار از گمرکات و نحوه فعالیت بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت افزایش روند تولید بدون وقفه و تعطیلی در کشور، رهنمود‌های لازم برای تأمین نیاز‌های ضروری مردم به‌ویژه در شرایط جنگی را ارائه کرد و به تشریح جزئیات حمایت دولت از صنعتگران و تولیدکنندگان پرداخت.

در ادامه، «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت، گزارشی از رصد و پایش بازار کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی که توسط روسای ادارات صمت استان‌ها با هماهنگی و همکاری اتحادیه‌ها، اصناف و فعالان بخشی خصوصی مطرح شده را در این نشست به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرد.

همچنین وزیر صمت در این دیدار، با اشاره به بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی، صنعتی و صنایع غذایی در شهرک‌های صنعتی استان تهران و فعالیت دو تا سه شیفته نیروی کار، مهم‌ترین نیاز‌های صنایع را تأمین سرمایه در گردش و حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی توسط دولت عنوان کرد.

انتهای پیام/