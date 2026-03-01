پیام تسلیت محمد شریعتمداری در پی شهادت اسطوره تدبیر و مقاومت

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، متن این پیام بدین شرح است:

بنام خدا

▪️خبر شهادت اسطوره تدبیر و مقاومت، رهبر نستوه مسلمین جهان همه مبارزان و حق‌طلبان در ایران عزیز و بلاد اسلامی را داغدار کرد.

▪️رهبر فرزانه ما نه تنها همه عمر آرمان والای شهادت در دل داشت بلکه همه صفحات دفتر حیات جهادی او مشحون از آموزه شهادت طلبی و ایثار در راه قرب الهی بود. شخصیت چند وجهی آن عارف واصل، آنچنان جاذب و پر نور بود که اقشار مختلفی از علماء و حکما، و اطباء و مهندسان، هنرمندان و شاعران و نویسندگان، معلمان و اساتید علوم و فنون، جوانان فرهیخته و دانشمندی که بر لبه‌های دانش بشری گام می‌زدند، صنعتگران و کارآفرینان و رزمندگان پرشور و انقلابی و فرماندهان نظامی، حتی کودکان و فرزندان شهدا که او را پدر معنوی خود می‌شناختند، همه و همه با او احساس قرابت داشتند.

▪️نقش آفرینی در کوران تحولات تاریخ بیش از نیم قرن ایران و منطقه از ایشان شخصیتی مقاوم، متفکر و مدیری مدبر و مسلط بر اوضاع و امور ایران و جهان اسلام ساخت. نسل انقلاب او را در صف اول پیشگامان مبارزه با رژیم ستمشاهی به خاطر سپرده‌اند و نسل جبهه و جهاد او را در کسوت فرماندهی فروتن و خستگی‌ناپذیر مقتدای خویش شناخته‌اند. رهبر بصیر ما، پس از رحلت بنیانگذار انقلاب کشتی انقلاب و جامعه اسلامی را به شایستگی از بحران‌ها و چالش‌های سخت داخلی و خارجی عبور می‌داد و در عین حال بازوی دفاعی قدرتمند مسلمانان و شیعیان مظلوم در اقصا نقاط خاورمیانه و جهان اسلام بود.

▪️بیانات، تصمیم‌ها و تدابیر او در چهار دهه گذشته، اکنون میراثی ماندگار از دانایی، تدبیر، حکمت و درس مقاومت برای نسل امروز و فردا به یادگار نهاده است.

▪️شهادت چنین شخصیتی بی‌بدیل یقینا ضایعه‌ای بزرگ و اندوهی جانکاه است اما مشرب و ممشا و مسیر روشن او الهام بخش و جاودان خواهد ماند. اکنون در این روزهایی که سنگ فتنه از آسمان ایران و از آستین جبهه ستم پیشه استکبار و صهیونیسم می‌بارد، حفظ و حراست از نهال برومند انقلاب و جامعه تحت تعالیم مانده از آن رهبر فرزانه شهید وظیفه‌ای مبرم و تکلیفی تاریخی بر عهده همه ما است. نهالی که فرزندان پاکباخته و فرماندهان جان برکف با خون مطهر خویش آن را آبیاری کرده‌اند.

▪️تردید نداریم با عهدی که خدای شهیدان با مردان مجاهد و صدیق بسته است، پرچم پرافتخار عزت و اقتدار ایران عزیز برزمین نخواهد ماند.

فاستقم کما اُمرت

ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم

محمد شریعتمداری

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس

انتهای پیام/