پیام تسلیت محمد شریعتمداری در پی شهادت اسطوره تدبیر و مقاومت
در پی شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای (قدس سره)، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس در پیامی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی ایشان، تاکید کرد که شهادت چنین شخصیتی بیبدیل یقینا ضایعهای بزرگ و اندوهی جانکاه است اما مشرب و ممشا و مسیر روشن او الهام بخش و جاودان خواهد ماند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، متن این پیام بدین شرح است:
بنام خدا
▪️خبر شهادت اسطوره تدبیر و مقاومت، رهبر نستوه مسلمین جهان همه مبارزان و حقطلبان در ایران عزیز و بلاد اسلامی را داغدار کرد.
▪️رهبر فرزانه ما نه تنها همه عمر آرمان والای شهادت در دل داشت بلکه همه صفحات دفتر حیات جهادی او مشحون از آموزه شهادت طلبی و ایثار در راه قرب الهی بود. شخصیت چند وجهی آن عارف واصل، آنچنان جاذب و پر نور بود که اقشار مختلفی از علماء و حکما، و اطباء و مهندسان، هنرمندان و شاعران و نویسندگان، معلمان و اساتید علوم و فنون، جوانان فرهیخته و دانشمندی که بر لبههای دانش بشری گام میزدند، صنعتگران و کارآفرینان و رزمندگان پرشور و انقلابی و فرماندهان نظامی، حتی کودکان و فرزندان شهدا که او را پدر معنوی خود میشناختند، همه و همه با او احساس قرابت داشتند.
▪️نقش آفرینی در کوران تحولات تاریخ بیش از نیم قرن ایران و منطقه از ایشان شخصیتی مقاوم، متفکر و مدیری مدبر و مسلط بر اوضاع و امور ایران و جهان اسلام ساخت. نسل انقلاب او را در صف اول پیشگامان مبارزه با رژیم ستمشاهی به خاطر سپردهاند و نسل جبهه و جهاد او را در کسوت فرماندهی فروتن و خستگیناپذیر مقتدای خویش شناختهاند. رهبر بصیر ما، پس از رحلت بنیانگذار انقلاب کشتی انقلاب و جامعه اسلامی را به شایستگی از بحرانها و چالشهای سخت داخلی و خارجی عبور میداد و در عین حال بازوی دفاعی قدرتمند مسلمانان و شیعیان مظلوم در اقصا نقاط خاورمیانه و جهان اسلام بود.
▪️بیانات، تصمیمها و تدابیر او در چهار دهه گذشته، اکنون میراثی ماندگار از دانایی، تدبیر، حکمت و درس مقاومت برای نسل امروز و فردا به یادگار نهاده است.
▪️شهادت چنین شخصیتی بیبدیل یقینا ضایعهای بزرگ و اندوهی جانکاه است اما مشرب و ممشا و مسیر روشن او الهام بخش و جاودان خواهد ماند. اکنون در این روزهایی که سنگ فتنه از آسمان ایران و از آستین جبهه ستم پیشه استکبار و صهیونیسم میبارد، حفظ و حراست از نهال برومند انقلاب و جامعه تحت تعالیم مانده از آن رهبر فرزانه شهید وظیفهای مبرم و تکلیفی تاریخی بر عهده همه ما است. نهالی که فرزندان پاکباخته و فرماندهان جان برکف با خون مطهر خویش آن را آبیاری کردهاند.
▪️تردید نداریم با عهدی که خدای شهیدان با مردان مجاهد و صدیق بسته است، پرچم پرافتخار عزت و اقتدار ایران عزیز برزمین نخواهد ماند.
فاستقم کما اُمرت
ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم
محمد شریعتمداری
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس