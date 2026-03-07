تأمین کالاهای اساسی نباید حتی لحظهای دچار اختلال شود
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی، با تاکید بر اهمیت حفظ امنیت غذایی کشور گفت: تامین کالاهای اساسی مردم نباید حتی لحظهای دچار اختلال شود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید حسن ربانی با بیان اینکه تحقق امنیت غذایی پایدار از مهمترین مسئولیتهای این وزارتخانه است، اظهار کرد: در تأمین کالاهای اساسی نباید هیچ خللی ایجاد شود و لازم است با روحیه جهادی و تلاش پیوسته، خدمترسانی به مردم در این شرایط حساس ادامه یابد.
وی در پایان سخنان خود گفت: هیچ مانعی نباید وجود داشته باشد که نحوه خدمترسانی به مردم و تامین مایحتاج اساسی آنها را متوقف سازد.
شایان ذکر است که در این بازدید، حجتالاسلام والمسلمین ربانی با حضور در معاونتهای تخصصی، به صورت مستقیم در جریان دغدغهها و چالشهای مرتبط با رصد بازار، اقلام استراتژیک و امنیت غذایی قرار گرفتند و توصیههای لازم جهت رفع موانع ارائه شد.