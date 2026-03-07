به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید حسن ربانی با بیان اینکه تحقق امنیت غذایی پایدار از مهم‌ترین مسئولیت‌های این وزارتخانه است، اظهار کرد: در تأمین کالاهای اساسی نباید هیچ خللی ایجاد شود و لازم است با روحیه جهادی و تلاش پیوسته، خدمت‌رسانی به مردم در این شرایط حساس ادامه یابد.

وی در پایان سخنان خود گفت: هیچ مانعی نباید وجود داشته باشد که نحوه خدمت‌رسانی به مردم و تامین مایحتاج اساسی آن‌ها را متوقف سازد.

شایان ذکر است که در این بازدید، حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی با حضور در معاونت‌های تخصصی، به صورت مستقیم در جریان دغدغه‌ها و چالش‌های مرتبط با رصد بازار، اقلام استراتژیک و امنیت غذایی قرار گرفتند و توصیه‌های لازم جهت رفع موانع ارائه شد.

