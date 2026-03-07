خطر جنگ ایران برای اوپک و مشتریان نفت/ واشنگتن در آستانه ورشکستگی

محمود خاقانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره جنگ امریکا و اسراییل با ایران و سرانجام بازار نفت اظهار داشت: بازار نفت همواره توسط شرکت‌های چندملیتی امریکایی و اروپایی و بانک ها اداره می شود، اینها امیدوارند ایران در این جنگ شکست بخورد تا تمام هزینه های جنگ را از معادن نفت و گاز و لیتیوم ایران برداشت کنند. علاوه بر این بانک‌هایی که در جنگ به نفع امریکا و اسراییل سرمایه گذاری می کنند بیشترین امیدشان به این است که تمام پول‌های مسدودی ایران در بانک‌ها را به نفع خود بلوکه کنند، در واقع همان اتفاقی که در لیبی افتاد وقتی نیروهای امریکایی وارد این کشور شدند چندین تن طلای بانک مرکزی را برداشت کردند.

وی با بیان اینکه اکنون‌ این کارتل‌ها هستند که بازار نفت را کنترل می‌کنند تا قیمت بالا نرود، افزود: آنها امیدوارند این وضعیت در کوتاه مدت ادامه پیدا کند زیرا امیدوارند ایران فروپاشی داشته و یا تسلیم شود.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: وضعیت گاز متفاوت است، کشور قطر تا حد زیادی از اسراییل ضربه خورده و می‌داند که اگر ایران فرو بریزد یکی از کشورهایی که از صحنه بین الملل محو می‌شود و به اسراییل ملحق خواهد شد قطر است، بنابراین با موجب شدن افزایش قیمت گاز در اروپا در واقع بدنبال این است که اروپا متوجه شود اگر از جنگ با ایران حمایت کنند درواقع خودشان متضرر خواهند شد.

وی با بیان اینکه تسلط بر منابع گاز ایران یکی از اهداف در دستور کار امریکا و اروپا است، خاطرنشان کرد: اینها امیدوارند با فروپاشی جمهوری اسلامی و تسلط بر گاز پارس جنوبی، درواقع بازار گاز را کنترل کنند. بعبارت دیگر همه اینها توهمی است که در برنامه حمله مشترک به ایران در ذهن خود دارند.

خاقانی تاکید کرد؛ اگر ایران مقاومت کند یعنی جنگ وارد هفته دوم شود معتقدم کنترل بازار نفت و بازارهای مالی و بانکی دچار اختلال می‌شود، دلار با بحران مواجه خواهد شد نتیجه اینکه تسلط دلار بر بازار بین الملل انرژی دچار نوسان خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر زیرساخت‌ها مورد حمله قرار گیرد ‌و ایران دفاع خود را به زیرساخت‌ها در خلیج فارس تسری دهد، مثلا آب شیرین کن‌ها در خلیج فارس که ۶۰ درصد آب مورد نیاز کشورهای منطقه و حتی اسراییل از این سیستم ها است؛ دچار آسیب شوند و یا نیروگاه‌ها مورد حمله قرار گیرند کشورهای متخاصم دچار تزلزل خواهند شد.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه درباره مسدود شدن تنگه هرمز و عواقب آن گفت: اکنون مسئله تنگه هرمز بیشتر هند، چین، استرالیا و بطور کلی بازار آسیا را تحت تاثیر قرار می دهد چون امریکا نفت و گاز اروپا را خود تامین می کند، البته نمی تواند همه گاز اتحادیه اروپا را تامین کند به همین دلیل وقتی قطر تولید گاز طبیعی مایع را متوقف کرد؛ قیمت گاز بیش از ۵۰ درصد در اروپا بالا رفت.

وی ادامه داد: کره جنوبی اعلام کرده بود می‌تواند تا ۷ ماه ذخیره نفتی داشته باشد، چین هم ذخایر زیادی دارد البته پکن در واکنش به تحولات و اوضاع جنگ در منطقه صادرات فرآورده را متوقف کرده است. یعنی این تصور را دارد که این جنگ ادامه دارد.

خاقانی با اشاره به اینکه امریکا بدنبال دستیابی به منابع و ثروت ایران است چون در آستانه ورشکستگی است، تاکید کرد: از سوی دیگر به نظر می‌رسد اسراییل در نظر دارد جنگ را به سمت دریای خزر هم توسعه دهد

وی درباره واکنش اوپک و اوپک پلاس گفت: اگر ایران دچار شکست شود چیزی به اسم اوپک وجود نخواهد داشت زیرا ایران و ونزوئلا نقش مهمی در ایجاد این سازمان داشته‌اند و در واقع خلیج فارس تحت تسلط امریکا خواهد بود. بنابراین اوپک منحل خواهد شد و مجددا هفت خواهران قدیم صنعت نفت جهان را تحت کنترل خواهند داشت، علاوه بر آن جایگاه روسیه نیز در حوزه نفت تغییر خواهد کرد.

خاقانی ادامه داد؛ اما اگر امریکا شکست بخورد درواقع سرنوشت شوروی سابق را خواهد داشت یعنی امپراطوری امریکا فرو می‌پاشد و شاید سکوت چین هم به همین دلیل است یعنی انتظار دارد امریکا شکست بخورد.

وی بیان کرد: بالا رفتن بهای انرژی ضربه بزرگی به اقتصاد کشورهای بزرگ مصرف کننده از جمله اقتصاد رو به رشد هند خواهد بود، هند اکنون یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان را در اختیار دارد و روزانه بیش از یک میلیون نفت خام ارزان ایران و روسیه و خلیج فارس را پالایش و با قیمت بالا به اروپا می فروشد، با این شرایط این فرصت را از دست می‌دهد و برای تامین انرژی و اقتصادی خود مجبور است مستعمره امریکا باشد.

این کارشناس حوزه انرژی درباره شوک قیمت تصریح کرد: به طور کلی بین چین و امریکا از زمان اوباما توافقی وجود داشت که قیمت نفت در بازار زیر ۷۰ دلار باقی بماند آن زمان منفعت امریکا در این بود که قیمت نفت بالا برود زیرا تولید نفت و گاز شیل در نرخ های پایین تر از ۷۰ دلار مقرون به صرفه نبود، بنابراین چین و اوباما توافق کردند اما نرخ بالاتر برای چین به صرفه نبود و اعلام کرد با صادرات فرآورده قیمت را کاهش خواهد داد یعنی چین برای مقابله با امریکا ظرفیت فراورش نفت خام را بالا برد و به ۱۴ تا ۱۵ میلیون بشکه در روز رساند این سیاستی بود که تحلیلگران اقتصاد انرژی در رابطه چین و امریکا ارزیابی می کردند.

وی تاکید کرد: اکنون کاهش صادرات فرآورده از سوی چین به این معناست که پکن مخالفتی با افزایش بهای نفت به ۱۰۰ دلار و بالاتر ندارد زیرا شوک افزایش قیمت نفت اقتصاد اروپا و امریکا و هند را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما چین ذخایر استراتژیک خود را دارد و در عین حال از مسیر خط لوله نیز از روسیه واردات گاز دارد و می‌تواند نیاز خود را مدیریت کند. از سوی دیگر، باتوجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مشکل چندانی برای تامین انرژی ندارد.

