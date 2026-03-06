ثبت افزایش بیش از ۱۷ درصدی قیمت هفتگی نفت خام

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت‌های نفت خام در معامله‌های روز جمعه (۱۵ اسفند) پس از صدور معافیت‌های واشینگتن برای خرید نفت روسیه به‌منظور مقابله با کاهش محدودیت‌های عرضه، اندکی کاهش یافت، با این وجود قیمت هفتگی این کالای راهبردی در مسیر شدیدترین افزایش هفتگی از زمان آغاز تنش‌های روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ قرار گرفته است.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا این لحظه از دادوستدهای بازار با ۱۷.۲ درصد افزایش همراه شده است، در حالی که نفت خام دبلیوتی‌آی آمریکا نیز ۲۰ درصد رشد را ثبت کرده است؛ افزایش‌هایی که افت قیمت‌ها در روز جمعه را تحت‌الشعاع قرار داده است.

نفت خام شاخص برنت تا ساعت ۷ و ۳۸ دقیقه معامله‌های روز جمعه با ۵۳ سنت یا ۰.۶ درصد کاهش به ۸۴ دلار و ۸۸ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا با ۶۱ سنت یا ۰.۸ درصد افت به ۶۰ دلار و ۴۰ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

قیمت نفت پس از حمله‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در روز شنبه (نهم اسفند) با جهشی شدید افزایش یافت و سپس ایران نفتکش‌های عبوری از طریق تنگه هرمز را متوقف کرد، مسیری که حدود یک‌پنجم از عرضه‌ی روزانه نفت جهان از آن عبور می‌کند.

از آن زمان تاکنون، درگیری‌های نظامی در مناطق کلیدی تولیدکننده انرژی خاورمیانه گسترش یافته و سبب اختلال در تولید نفت و تعطیلی پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های تولید گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) شده است.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه «فیلیپ نووا»، درباره این موضوع گفت: با گذشت هر روز، توقف فعالیت‌ها در تنگه هرمز دو تأثیر عمده بر بازار نفت خواهد داشت؛ نخست، کاهش توانایی ذخیره‌سازی روزانه ۲۰ میلیون بشکه و دوم، محدود شدن امکان عرضه به بازار جهانی. این شرایط می‌تواند قیمت‌های جهانی انرژی را حتی بیش از این افزایش دهد.

یک مقام کاخ سفید گفت: پیش‌بینی می‌شود وزارت خزانه‌داری آمریکا راهکارهایی را برای مقابله با افزایش قیمت انرژی ناشی از تنش‌های خاورمیانه اعلام کند، اقدامی که منجر به کاهش بیش از یک درصدی قیمت‌ها در اوایل جلسه معاملاتی روز جمعه شد.

با این حال، پس از انتشار گزارش خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر اینکه دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، ورود وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به حوزه تجارت معاملات آتی نفت را منتفی کرده است، زیان‌ها کاهش یافت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه (۱۴ اسفند) برای آغاز خرید نفت تحریم شده روسیه که در نفتکش‌ها ذخیره شده بود، به شرکت‌ها معافیت‌هایی اعطا کرد تا با این اقدام محدودیت‌های عرضه‌ که پالایشگاه‌های آسیا را به کاهش فرآوری نفت سوق داده بود، کاهش یابد.

نخستین معافیت‌ها به پالایشگاه‌های هندی داده شده است.

داده‌های شرکت ردیابی کشتی کپلر نشان می‌دهد که حدود ۳۰ میلیون بشکه نفت روسیه در اقیانوس هند، منطقه دریای عرب و تنگه سنگاپور، از جمله حجم موجود در مخازن ذخیره‌سازی شناور، در نفتکش‌های موجود و بارگیری شده است.

با این حال، افزایش اخیر قیمت‌ها در مقایسه با دیگر شوک‌های قیمتی مانند سال ۲۰۲۲، زمانی که تنش‌های مسکو و کی‌یف قیمت‌ها را به بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رساند، تاحدودی اندک است.

تونی سیکامور، تحلیلگر مؤسسه «آی‌جی» (IG)، روز جمعه در این باره گفت: بررسی این اقدام مهم است، با وجود افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت نفت خام در ماه جاری میلادی، قیمت اکنون تنها ۳ دلار و ۴۰ سنت بالاتر از میانگین چهار سال گذشته است.

