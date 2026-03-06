حمله پهپادی به میدان نفتی تحت اداره آمریکایی‌ها در کردستان عراق

حمله پهپادی به میدان نفتی تحت اداره آمریکایی‌ها در کردستان عراق
یک منبع امنیتی از حمله پهپادی به یک میدان نفتی تحت اداره شرکت آمریکایی در شمال استان دهوک اقلیم کردستان عراق خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری شفق نیوز، میدان نفتی سرسنگ در استان دهوک که از سوی شرکت آمریکایی انرژی اچ‌کی‌ان اداره می‌شود، پس از حمه پهپادی اواخر روز پنجشنبه (۱۴ اسفند) دچار آتش‌سوزی شد.

یک منبع امنیتی اعلام کرد: دو پهپاد به میدان‌ نفتی سرسنگ در منطقه چمانکه واقع در شمال استان دهوک اقلیم کردستان عراق حمله کردند.

به گفته این منبع، میدان‌ سرسنگ در نزدیکی روستاهای «نسرا» و «کفرکی» قرار دارد. یکی از پهپادها پیش از رسیدن به هدف رهگیری شد، در حالی که پهپاد دوم در نزدیکی یک ژنراتور برق در داخل میدان نفتی سقوط کرد و سبب آتش‌سوزی شد.

جزئیات مربوط به تعداد آسیب‌های جان و مادی اعلام نشده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
