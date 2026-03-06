افزایش ۶۵۰ درصدی نرخ حمل گاز مایع!
در پی اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل و اختلال در کشتیرانی خاورمیانه، نرخ اجاره کشتیهای مدرن حمل گاز طبیعی مایع (الانجی) از حدود ۴۰ هزار دلار در هفته گذشته، به حدود ۳۰۰ هزار دلار در روز افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، طبق جدیدترین گزارش هفتگی شرکت کارگزاری کشتیسازی فیرنلیز که توسط «ریویرا ماریتایم مدیا» منتشر شده، نرخ اجاره روزانه کشتیهای حمل الانجی با ظرفیت ۱۷۴ هزار متر مکعب در مسیر خلیج فارس-اروپا در آمریکا به حدود ۳۰۰ هزار دلار در روز افزایش یافته که در مقایسه با هفته گذشته، حدود ۲۶۰ هزار دلار افزایش یافته است. نرخها در مسیر کلیدی خلیج فارس-آسیا در آمریکا که ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین را پوشش میدهد نیز از ۴۲ هزار دلار در روز در ۲۵ فوریه، به ۳۰۰ هزار دلار در روز افزایش یافته است، در حالی که مسیر استرالیا به آسیا به حدود ۲۵۵ هزار دلار در روز افزایش یافته است.
فیرنلیز گزارش کرد اجارهکنندگان اکنون تا ۱۰ برابر سطح هفته گذشته برای تامین تناژ فوری هزینه میکنند، زیرا بازار خود را برای اختلال احتمالی در جریان الانجی از خاورمیانه آماده میکند.
این افزایش در حالی رخ میدهد که گسترش درگیری پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل و پاسخ ایران، تجارت جهانی الانجی را مختل کرده است. قطر اوایل هفته جاری، تولید الانجی را متوقف کرد و برای برخی از خریداران وضعیت اضطراری اعلام کرد، در حالی که تردد نفتکشها از تنگه هرمز به دلیل نگرانیهای امنیتی عملا متوقف شده است.
قطر و امارات متحده عربی در مجموع، تقریبا ۲۰ درصد از عرضه جهانی الانجی را تشکیل میدهند و این اختلال را برای بازارهای جهانی گاز فورا قابل توجه میکند.
کارگزاران حمل و نقل میگویند که این افزایش ناگهانی چیزی بیش از یک تلاش ناگهانی برای کشتیها را نشان میدهد. با توقف تولید قطر و اختلال شدید تردد نفتکشها از تنگه هرمز، معاملهگران در حال حاضر برای مسیرهای حمل و نقل طولانیتر و دسترسی محدودتر به کشتیها آماده میشوند. محمولههایی که معمولا مسافتهای کوتاهی را از خلیج فارس به آسیا طی میکنند، اکنون ممکن است مجبور شوند از آمریکا استرالیا یا غرب آفریقا تامین شوند که این امر باعث افزایش طول سفر و افزایش تقاضا برای کشتیهای حمل الانجی میشود.
انتظار میرود آسیا تاثیر فوری را احساس کند. حدود ۸۵ درصد از صادرات الانجی قطر معمولا به خریداران آسیایی میرود و واردکنندگان عمده از جمله چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و تایوان به شدت به این حجم از صادرات وابسته هستند.
این اختلال در حال حاضر پویایی قیمتگذاری الانجی بین آسیا و اروپا را تغییر میدهد. معاملهگران به بلومبرگ گفتند که قیمتهای الانجی در بازار آسیا در اوایل هفته جاری تا مرز ۲۵.۴۰ دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتیش (mBtu) صعود کرد و سپس اندکی کاهش یافت و به ۲۳.۸۰ دلار رسید.
بر اساس گزارش اویل پرایس، حتی با وجود کاهش قیمت، قیمت الانجی تقریبا دو برابر سطح قبل از تشدید درگیری و قبل از توقف تولید قطر باقی مانده است و معاملهگران را با محدود شدن بازار جهانی الانجی، برای محمولهها و کشتیها به تکاپو انداخته است