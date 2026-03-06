تأسیسات ذخیره‌سازی شرکت بازاریابی نفت عمان آسیب دید

شرکت بازاریابی نفت عمان از توقف عملیات در تأسیسات ذخیره‌سازی خبر داد.

به گزارش ایلنا از روزنامه مسلط دیلی، شرکت بازاریابی نفت عمان (OOMCO) به‌طور رسمی اعلام کرد که یکی از مخازن ذخیره‌سازی سوخت این مجموعه صنعتی دچار حادثه شده است.

در بیانیه رسمی شرکت بازاریابی نفت عمان آمده است: ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که تأثیر این حادثه محدود به خسارت فیزیکی جزئی بوده است.

این شرکت عمانی در قالب اقدام احتیاطی، عملیات در محل آسیب‌دیده را به‌طور موقت به حال تعلیق درآورده است تا امکان بازرسی‌های فنی کامل و ارزیابی‌های ایمنی فراهم شود.

شرکت بازاریابی نفت عمان اکنون با مقام‌های مسئول برای نظارت دقیق بر وضع در حال هماهنگی است، این شرکت متعهد شد پیشرفت‌های بیشتر را مطابق با الزام‌های نظارتی مربوطه اعلام کند.

با وجود اختلال در محل خاص، تمرکز اصلی بر اطمینان از یکپارچگی زیرساخت‌ها و ایمنی محیط اطراف پیش از ازسرگیری عملیات استاندارد است.

