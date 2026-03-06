واریز مرحله سوم کالابرگ 1 میلیونی آغاز شد

بر اساس اعلام سامانه هدفمندی یارانه ها، از امروز، جمعه 15 اسفند، فاز اول مرحله سوم طرح جدید کالابرگ آغاز شد.

به گزارش ایلنا، در این مرحله، برای سرپرستان خانواری که رقم آخر کدملی آنها صفر، یک و دو است، به ازای هر عضو خانوار یک میلیون تومان اعتبار خرید تخصیص می‌یابد.

خانوارهای مشمول می‌توانند با استفاده از این اعتبار،11 قلم کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند.

اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک شامل، خواروبار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، لبنیات: شیر، ماست، پنیر، پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)می شود

