دستور دولت چین برای توقف صادرات سوخت
چین از پالایشگران خواست صادرات سوخت را در بحبوحه درگیریهای نظامی خاورمیانه متوقف کنند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، چند منبع صنعتی و تجاری مطلع روز پنجشنبه (۱۴ اسفند) اعلام کردند: چین از شرکتهای پالایش نفت خواسته است امضای قراردادهای تازه برای صادرات فرآوردههای نفتی را به حال تعلیق درآورند و سعی کنند محمولههایی را هم که پیشتر متعهد شده بودند، لغو کنند، زیرا تشدید درگیریهای نظامی در خاورمیانه، تولید پالایشگاهها را محدود کرده است.
این منابع گفتند: این درخواست شامل سوختگیری دوباره سوخت جت برای پروازهای بینالمللی، سوخترسانی تضمینشده یا تأمین سوخت برای هنگکنگ یا ماکائو نمیشود.
کاهش فروش سوخت چین، یکی از بزرگترین صادرکنندگان سوخت آسیا، احتمال دارد وضع کمبود سوخت در آسیا را تشدید کند و حاشیه سود پالایش را حتی بالاتر هم میبرد.
دادههای قیمتگذاری گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) در روز پنجشنبه نشان داد که حاشیه سود فرآوری گازوئیل در بالاترین سطح سه سال گذشته نزدیک به ۴۹ دلار برای هر بشکه در حال نوسان بود، در حالی که حاشیه سود سوخت جت بیش از ۵۵ دلار برای هر بشکه بود.
منابع افزودند: از آنجا که بخش زیادی از برنامه صادرات ماه مارس اصلاح شده و فراخوانی محمولهها دشوار است، انتظار میرود ابلاغیه تازه دولت از ماه آوریل به بعد صادرات را کاهش دهد.
منابع پر شمار گفتند: پیشبینی میشود صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت در مجموع در مقایسه با برآوردهای پیشین صنعت که حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود، در ماه مارس ثابت بماند، زیرا شرکتهای پالایشی حاشیه سود بالای آسیا را نقد کردهاند.
دادههای ردیابی کشتی گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن نشان میدهد تاکنون در ماه جاری میلادی حدود ۷۰ هزار تن سوخت جت، ۳۵ هزار تن گازوئیل و ۳۵ هزار تن بنزین صادر شده است.
چین صادرات سوخت خود را از طریق نظام سهمیهبندی مدیریت میکند تا اصول عرضه و تقاضا را در بازار محلی خود متعادل کند و نخستین دسته از سهمیههای صادر شده برای سال ۲۰۲۶ میلادی نسبت به سال گذشته با ۱۹ میلیون تن، تغییر چندانی نداشته است.
سه خریدار منطقهای محمولههای چینی روز پنجشنبه به رویترز گفتند که همچنان محمولههای ماه مارس خود را مطابق با برنامههای بارگیری پیشین دریافت خواهند کرد.
حداقل دو پالایشگاه چینی (شرکت پالایش و پتروشیمی خصوصی ژجیانگ و شرکت پالایش نفت فوجیان متعلق به سینوپک) در ماه جاری میلادی کاهش تولید را آغاز کردهاند و پیشبینی میشود پالایشگاههای بیشتری تولید خود را کاهش دهند، زیرا ادامه درگیریهای نظامی خاورمیانه جریان نفت خام را مختل کرده و سبب افزایش قیمتها شده است.