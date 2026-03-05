خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موبایل‌های وارداتی بدون شناسه ارزش ترخیص می‌شود

کد خبر : 1758945
لینک کوتاه کپی شد.

در شرایط جنگی با دستور العمل دفتر ارزش گمرک، محموله های تلفن همراه بدون شناسه ارزش ترخیص خواهد شد.

به گزارش ایلنا، دفتر ارزش گمرک ایران طی بخشنامه‌ای جدید به کلیه گمرکات کشور، دستورالعمل نحوه ترخیص تلفن همراه را در شرایط جنگی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه که در تاریخ 12 اسفند ماه جاری توسط دهقان، مدیر کل دفتر ارزش گمرک ایران صادر شده است، ترخیص گوشی‌های تلفن همراه در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه، بدون اخذ شناسه ارزش و مطابق رویه گمرکی سایر اقلام امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس این دستورالعمل، گمرکات اجرایی موظف شده‌اند در مواردی که برای محموله‌های وارداتی تلفن همراه، شناسه ارزش در بانک اطلاعات ارزش (TSC) ثبت نشده باشد، بررسی‌های اولیه را انجام داده و نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل