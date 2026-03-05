به گزارش ایلنا، دفتر ارزش گمرک ایران طی بخشنامه‌ای جدید به کلیه گمرکات کشور، دستورالعمل نحوه ترخیص تلفن همراه را در شرایط جنگی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه که در تاریخ 12 اسفند ماه جاری توسط دهقان، مدیر کل دفتر ارزش گمرک ایران صادر شده است، ترخیص گوشی‌های تلفن همراه در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه، بدون اخذ شناسه ارزش و مطابق رویه گمرکی سایر اقلام امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس این دستورالعمل، گمرکات اجرایی موظف شده‌اند در مواردی که برای محموله‌های وارداتی تلفن همراه، شناسه ارزش در بانک اطلاعات ارزش (TSC) ثبت نشده باشد، بررسی‌های اولیه را انجام داده و نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.

