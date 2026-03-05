خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر راه و شهرسازی:

دولت پای کار مردم است / مطالبات بی‌پاسخ نماند

کد خبر : 1758914
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر راه و شهرسازی با گفت‌و گوی تلفنی با استاندارانِ استان‌هایی که بیشترین خسارت را دیده‌اند گفت مطالبات مردم نباید بی پاسخ بمانند و مسئولان باید نظارت میدانی داشته باشند.

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق در تماس‌‎های تلفنی مستمر با استانداران و مدیران کل راه و شهرسازی، شخصا پیگیر اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و رفع مسائل و مشکلات به ویژه در استان‌های مرزی، بندری است که دچار بیشترین آسیب جنگی شدند.

وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ تفویض برخی اختیارات به مدیران کل راه و شهرسازی استانهای مختلف، بر ضرورت تسهیل امور به نفع مردم بویژه در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و جابجایی کالا و مسافران تاکید نموده و آخرین وضعیت جاده ها و خطوط ریلی کشور را جویا شد.

او امروز علاوه بر گفت و گوی تلفنی با مدیران کل استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، مازندران، گیلان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان با استانداران مازندران و سیستان و بلوچستان نیز گفت و گوی تلفنی داشت و دستورات لازم جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر به مردم را صادر کرد. بررسی وضعیت بنادر و چگونگی ترخیص کالاهای اساسی از آنها و همچنین خسارت سنجی در استان‌هایی که دچار بیشترین آسیب های جنگی شده اند؛ مهمترین محورهای این گفت و گوها بود. 

صادق در تمامی این گفت و گو با تاکید بر اینکه دولت پای کار مردم است و در کنار مردم ایستاده، از مدیران کل خود خواست تا شخصا در میدان حضور یافته و مسائل و مشکلات را پیگیری کنند تا مطالبات مردم بی پاسخ نماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل