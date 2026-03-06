در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

وضعیت جایگاه‌های سی ان جی در شرایط جنگ/ افزایش ۳۰ درصدی تقاضا در دو روز

رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی با اعلام اینکه از زمان شروع جنگ ۳۰ درصد افزایش مراجعه به جایگاه ها و فروش سی ان جی را داشتیم، گفت: برای جلوگیری از ایجاد صف در پمپ بنزین‌ها و همچنین لزوم حفظ ذخایر بنزین؛ بهتر است خودروهای دوگانه سوز و دولتی برای دریافت سوخت مورد نیاز به جایگاه های عرضه سی ان جی مراجعه کنند.

احسان جان محمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت تامین و توزیع سوخت سی ان جی در شرایط کنونی و جنگ اظهار داشت: در حال حاضر تمامی ۲۳۵۶ جایگاه عرضه سی ان جی فعال هستند.

وی با اعلام اینکه از زمان شروع جنگ ۳۰ درصد افزایش مراجعه به جایگاه ها و فروش سی ان جی را داشتیم، گفت: اکنون وضعیت عادی و حتی فروش نسبت به قبل از جنگ کمتر نیز شده است.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی دلیل کاهش تقاضای سی ان جی را کم شدن تردد خودروهای دوگانه سور و حمل و نقل عمومی بعنوان بیشترین مصرف کنندگان این سوخت عنوان کرد.

وی یادآور شد: در روز اول و دوم شروع جنگ صف‌های دریافت سوخت تا حدی افزایش یافت، اما اکنون جایگاه‌ها طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هیچ مشکلی نیست

جان محمدی بیان کرد: اکنون مصرف سی ان جی تقریبا ۲۰ تا ۲۵ درصد از روزهای عادی و قبل از جنگ کمتر شده است

وی در ادامه تاکید کرد: هیچ جایگاهی مورد تهاجم قرار نگرفته و آسیب ندیده و همگی فعلا هستند.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه‌های سی ان جی خاطرنشان کرد: جایگاه‌های سی ان جی بدون صف و شبانه روزی و بی‌هیچ محدودیتی آماده خدمت رسانی هستند.

وی درباره احتمال حملات سایبری نیز تصریح کرد: جایگاه های عرضه سی ان جی سامانه هوشمند مجزا ندارند بنابراین امکان حمله سایبری وجود ندارد و در هر شرایطی این جایگاه‌ها فعال هستند.

جان محمدی گفت: برای جلوگیری از ایجاد صف در پمپ بنزین ها و همچنین لزوم حفظ ذخایر بنزین؛ بهتر است خودروهای دوگانه سوز و دولتی برای دریافت سوخت مورد نیاز به جایگاه های عرضه سی ان جی مراجعه کنند.

