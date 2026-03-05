وزیر راه:
نظارت بر قیمت بلیت در پایانههای مسافری تشدید میشود
وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر افزایش ظرفیت ناوگان در مسیرهای پرتردد، دستورات لازم برای افزایش نظارت بر نرخها و ارتقای کیفیت خدمات در پایانه مسافری جنوب تهران را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با حضور میدانی در پایانه مسافری جنوب تهران از روند فروش بلیت، اعزام اتوبوسها، نحوه خدماترسانی به مسافران و وضعیت امکانات رفاهی بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات مسافران قرار گرفت.
وی در جریان این بازدید با حضور در سالنهای انتظار و سکوهای اعزام، ضمن گفتوگو با رانندگان و شرکتهای حملونقل مسافری، بر ضرورت افزایش ظرفیت ناوگان در مسیرهای پرتردد و مدیریت منظم اعزامها تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با قدردانی از تلاشهای رانندگان، کارکنان پایانه و فعالان بخش حملونقل جادهای، بر لزوم تکریم مسافران، تسریع در ارائه خدمات و اطلاعرسانی دقیق زمان حرکت سرویسها تأکید کرد.
صادق در پایان خطاب به مدیران مربوطه، دستورات لازم را برای بهبود فرآیند فروش بلیت، افزایش نظارت بر نرخها و ارتقای کیفیت خدمات در پایانه مسافری جنوب تهران صادر کرد.