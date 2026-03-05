خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر راه:

نظارت بر قیمت بلیت در پایانه‌های مسافری تشدید می‌شود

کد خبر : 1758901
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر افزایش ظرفیت ناوگان در مسیرهای پرتردد، دستورات لازم برای افزایش نظارت بر نرخ‌ها و ارتقای کیفیت خدمات در پایانه مسافری جنوب تهران را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با حضور میدانی در پایانه مسافری جنوب تهران از روند فروش بلیت، اعزام اتوبوس‌ها، نحوه خدمات‌رسانی به مسافران و وضعیت امکانات رفاهی بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات مسافران قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید با حضور در سالن‌های انتظار و سکوهای اعزام، ضمن گفت‌وگو با رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، بر ضرورت افزایش ظرفیت ناوگان در مسیرهای پرتردد و مدیریت منظم اعزام‌ها تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با قدردانی از تلاش‌های رانندگان، کارکنان پایانه و فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، بر لزوم تکریم مسافران، تسریع در ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی دقیق زمان حرکت سرویس‌ها تأکید کرد.

صادق در پایان خطاب به مدیران مربوطه، دستورات لازم را برای بهبود فرآیند فروش بلیت، افزایش نظارت بر نرخ‌ها و ارتقای کیفیت خدمات در پایانه مسافری جنوب تهران صادر کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل