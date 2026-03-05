نایب رییس کانون کامیونداران کشور در گفتوگو با ایلنا:
ارائه ٢٣٠٠ لیتر گازوییل تنخواه و تشویقی به کامیونداران/جابهجایی کالاهای اساسی به طور شبانهروزی
نایب رییس کانون کامیونداران کشور با بیان اینکه راننده مخلص نظام و کشور است و جابهجایی کالا را بی وقفه به طور شبانهروزی ادامه میدهیم، گفت: قرار است ٢٣٠٠ لیتر گازوییل تنخواه و تشویقی بین رانندگان توزیع شود.
جلال موسوی، نایب رییس کانون کامیونداران کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه جابهجایی کالای اساسی بی وقفه ادامه دارد، اظهار داشت: رانندگان از جنگ تحمیلی ٨ ساله تا جنگ ١٢ روزه و جنگ ناجوانمردانه امروز با آمریکا و اسرائیل، ثابت کردهاند مانند سایر اصناف و مردم مخلص این نظام و آب و خاک وطن هستند.
وی تاکید کرد: هرچند بندر باهنر مورد حمله وحشیانه آمریکا-اسراییل قرار گرفته اما بارگیری از این بندر توسط رانندگان ادامه دارد و به سرعت بار را به سایر استانها میرسانیم.
نایب رییس کانون کامیونداران کشور گفت: هرچند که اعزام کامیونها به بنادری چون بندر چابهار با سختی مواجه است اما برای تامین امنیت غذایی مردم از هر آنچه که در توان داریم استفاده میکنیم. هر چند که از پیش باید درباره توزیع رانندگان از جمله کامیونهای کمپرسی در استانها برنامهریزی میشد اما با این حال رانندگان یکسر خالی این مسافت طولانی را طی میکنند تا کالا هر چه سریعتر به دست متولی آن برسد.
موسوی با بیان اینکه ما رانندگان صداقت خود را به نظام اعلام کردیم و میکنیم، افزود: هرچند مشوقها و مصوبات جنگ ١٢ روزه برای رانندگان را دولت به اجرا نرساند اما امروز در بحبوحه جنگ هیچ رانندهای در خانه نمانده و همه در جادهها مشغول جابه جایی بار هستیم .
وی تاکید کرد: قرار بر این شده که به ازای هر تن ۶٠٠ تومان به کرایه اضافه شود و ٢٠٠٠ لیتر گازوییل تنخواه به رانندگان بدهد و همچنین ٣٠٠ لیتر تشویقی ارائه و امیدواریم که این اقدامات انجام شود تا مشکلی برای رانندگان هم ایجاد نشود.
نایب رییس کانون کامیونداران کشور با بیان اینکه با تمام قوا پای کار هستیم، گفت: حتما پای کار هستیم و این نظام برای ما است و برای آن جان خود را فدا میکنیم همانطور که در ۴٧ سال گذشته این را ثابت کردهایم و امروز هم جابهجایی کالا بی وقفه و شبانه روزی ادامه دارد.