ترخیص شبانه‌روزی دارو و تجهیزات پزشکی از گمرکات ادامه دارد

گمرک ایران اعلام کرد: برای ترخیص شبانه‌روزی دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تمهیدات لازم و تسهیلات ارائه شده، ترخیص شبانه‌روزی دارو و تجهیزات پزشکی از گمرک ادامه دارد.

در این اطلاعیه آمده است: با مساعدت و تلاش کارکنان گمرک، محموله‌های مختلف دارویی در حال ترخیص از گمرک است .

گمرک ایران با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر سازمان‌های مرتبط جهت تسریع در امر ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص محموله‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته است که با همدلی و همراهی قابل توجهی توسط صاحبان کالا در حال انجام است.

براساس این اطلاعیه، در ۴ روز گذشته ۵۰ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی از گمرک ترخیص قطعی و وارد کشور شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

 

