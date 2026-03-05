اعلام رسمی نرخهای حواله ارز پس از ۵ روز توقف
مرکز مبادله ایران امروز پنجشنبه نرخهای رسمی حواله ارز را پس از پنج روز ۵ توقف منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آخرین زمان اعلام رسمی نرخ ارز مربوط به روز شنبه -۹ اسفند- و پیش از آغاز جنگ تحمیلی بود.
بر اساس این گزارش نرخ هر واحد دلار آمریکا در سامانه حواله یک میلیون و ۴۰۶ هزار و ۳۲۱ ریال ثبت شده است.
در همین راستا، نرخ حواله یورو نیز یک میلیون و ۶۳۶ هزار و ۵۲۴ ریال، نرخ حواله درهم امارات متحده عربی۳۸۲ هزار و ۹۳۳ ریال، نرخ حواله یوان چین ۲۰۳ هزار و ۸۹۳ ریال و نرخ حواله روبل روسیه ۱۸ هزار و ۵۷ ریال اعلام شد.
این نرخها مبنای معاملات حوالهای در سیستم رسمی کشور قرار میگیرد و توسط مرکز مبادله ایران نظارت میشود.
نرخ های اعلام شده بر مبنای معاملات توافقی بازرگانان در این مرکز است.