تمدید تاریخ انقضای سپهرکارت‌ بانک صادرات ایران تا پایان فروردین ۱۴۰۵

بانک صادرات ایران با هدف تسهیل در ارائه خدمات بانکی به مشتریان در شرایط کنونی، مهلت انقضای سپهرکارت‌ها را تاپایان فروردین ماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با هجوم رژیم صهیونی و آمریکا به کشور و با هدف حفظ امنیت شهروندان و کاهش حداکثری میزان تردد آنها در سطح شهر برای دریافت خدمات بانکی، تاریخ انقضای آندسته از سپهرکارت‌های بانک صادرات ایران که مهلت اعتبارشان تا پایان اسفندماه سال جاری به اتمام می‌رسد، به شکل خودکار و بدون نیاز به مراجعه حضوری، تا پایان فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد.

در همین راستا، مشتریان محترم می‌توانند برای انجام سایر امور بانکی از جمله نقل و انتقال وجه، پرداخت اقساط و قبوض، صدور چک و ... از خدمات غیرحضوری بانک صادرات ایران در بسترهای نئوبانک سپینو، همراه بانک و اینترنت‌بانک استفاده کنند.

