تصمیمات اتاق عملیات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی
وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات اقدامات بانکی و بیمهای برای بهبود شرایط کسب و کار مردم و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از ابتدای جنگ اتاق عملیات تشکیل دادیم، گفت: به صورت مستمر و پیوسته با اخذ گزارشهای روزانه پیگیر امور خدمات رسانی در همه حوزههای زیر مجموعه وزارت اقتصاد بودیم.
وی افزود: در حوزه بانکی و فعالیت بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد، فعالیت ادامه داشت و بانکهای تابعه این وزارتخانه با ۵۰ درصد ظرفیت در تهران و ۳۰ درصد ظرفیت در سایر شهرستانها و استانها اقدام به خدمات رسانی به مردم کردند.
مدنیزاده یادآور شد: برای بنگاههای اقتصادی که دچار آسیب فیزیکی شدند تسهیلات در نظر گرفتهایم، همچنین نظام بانکی برای فعالان اقتصادی که چک برگشتی داشتند تسهیلگریهایی لحاظ کرده است که از سوی معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی این تسهیلگریها اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه بیمه دستورات لازم برای پیگیری امور و خدمترسانی به مردم صادر شده است، تاکید کرد: قرار شد در شرایط سخت جنگی و آسیبهایی که به مردم وارد میشود صنعت بیمه بتواند رضایت مردم را اخذ کند.