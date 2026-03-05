خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصمیمات اتاق عملیات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی

کد خبر : 1758807
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات اقدامات بانکی و بیمه‌ای برای بهبود شرایط کسب و کار مردم و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از ابتدای جنگ اتاق عملیات تشکیل دادیم، گفت: به صورت مستمر و پیوسته با اخذ گزارش‌های روزانه پیگیر امور خدمات رسانی در همه حوزه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد بودیم.

وی افزود: در حوزه بانکی و فعالیت بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد، فعالیت ادامه داشت و بانک‌های تابعه این وزارتخانه با ۵۰ درصد ظرفیت در تهران و ۳۰ درصد ظرفیت در سایر شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام به خدمات رسانی به مردم کردند.

مدنی‌زاده یادآور شد: برای بنگاه‌های اقتصادی که دچار آسیب فیزیکی شدند تسهیلات در نظر گرفته‌ایم، همچنین نظام بانکی برای فعالان اقتصادی که چک برگشتی داشتند تسهیل‌گری‌هایی لحاظ کرده است که از سوی معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی این تسهیل‌گری‌ها اعلام خواهد شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه بیمه دستورات لازم برای پیگیری امور و خدمت‌رسانی به مردم صادر شده است، تاکید کرد: قرار شد در شرایط سخت جنگی و آسیب‌هایی که به مردم وارد می‌شود صنعت بیمه بتواند رضایت مردم را اخذ کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل