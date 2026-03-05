به گزارش ایلنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف اقتصادی را اعلام کرد؛ بر این اساس، ۳۰ درصد از شعب بانکی کشور با کادر مورد نیاز، جهت انجام امور ضروری مشتریان، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر دایر خواهند بود؛ این در حالی است که در حوزه بیمه، خدمات‌رسانی بدون توقف ادامه داشته و پوشش خسارات ناشی از جنگ در بیمه‌نامه‌های مختلف بلامانع اعلام شده است؛ علاوه بر این، فعالیت‌های بازار سرمایه تا دو هفته آینده ادامه داشته و بر ترخیص سریع و تداوم تأمین کالاهای اساسی تأکید شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در حوزه فعالیت بانک‌ها، بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها، ارایه خدمات بصورت، ۳۰ درصد شعب بانک های کشور که اسامی آن ها در وبسایت های اطلاع رسانی هر یک از بانک ها ذکر شده است ، می‌باشد و بانک‌ها باید با کادر مورد نیاز به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، از ساعت ۸ الی ۱۲ دایر باشند.

شایان ذکر است، نحوه خدمات رسانی در حوزه بیمه ها نیز از ابتدای تهاجم بدون توقف بوده ‌و مطابق با بخشنامه بیمه مرکزی ارائه پوشش خسارت های ناشی از جنگ در بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی و آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی، بدنه اتومبیل، درمان تکمیلی، مسوولیت متصدیان حمل و نقل داخلی زندگی توسط شرکت های بیمه ای بلا مانع اعلام شده است.

همچنین، در حوزه بازار سرمایه نیز، فعالیت‌ها ابتدا تا ۱۶ اسفند و سپس تا دو هفته آینده اعلام شده و بر استمرار عرضه کالاهای مختلف تاکید شده است. و نهایتا در حوزه ترخیص و ‌تامین کالا ها نیز تداوم خدمت رسانی به فعالان اقتصادی و ترخیص سریع کالاهای اساسی، ترخیص بیش از ۵۰ هزار تن کالای اساسی در ۲۴ ساعت گذشته و همچنین تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها، از جمله فعالیت‌ها بوده است.

