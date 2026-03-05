تنشهای خاورمیانه عرضه نفت به آسیاییها را مختل میکند
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع صنعتی و تحلیلگران گفتند: تنشها در خاورمیانه جریان عرضه نفت به مشتریان آسیایی را مختل میکند، زیرا نفتکشها در تنگه هرمز متوقف شدهاند و هزینههای نفت خام و حملونقل در حال افزایش است.
این اختلالها، خطرهای ناشی از تنشها را برای آسیا، بزرگترین منطقه مصرفکننده نفت جهان که ۶۰ درصد نیازش از تولیدکنندگان خاورمیانه تأمین میشود، برجسته میکند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که درگیریهای نظامی در خاورمیانه ممکن است هفتهها ادامه یابد و این وضع میتواند به معنای اختلال طولانیمدت در عبور از طریق تنگه هرمز باشد.
شرکتهای بیمهگر کشتیها، پوشش ریسک جنگ را لغو کردند، در حالی که منابع صنعتی پیشبینی میکنند نرخ حملونقل نفتکشها افزایش یابد.
تحلیلگران بانک سیتی در یادداشتی گفتند: ریسکگریزی از سوی کشتیها پدیدهای واقعی است. حجم ترانزیت با توقف کشتیها در خارج از تنگه هرمز، نسبت به گذشته کاهش یافته است.
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن، در یک نشست خبری گفت: برخی از نفتکشهای نفت خام که از خاورمیانه به مقصد ژاپن در حرکت هستند، در خلیج فارس منتظر ماندهاند و از عبور از تنگه هرمز اجتناب میکنند.
شرکت بازرگانی ژاپنی «ایتوچو» در بیانیهای اعلام کرد: فعالیتهای این شرکت تا حدودی تحت تأثیر حملونقل نفت خام و فرآوردههای نفتی از خلیج فارس قرار گرفته است و اکنون نفت مورد نیازش را خارج از خاورمیانه تأمین خواهد کرد.
اینئوس، بزرگترین پالایشگر ژاپن، اعلام کرد که ضمن نظارت بر اوضاع، تأثیر این موضوع را بر خرید نفت خام در آینده ارزیابی خواهد کرد.
اختلال طولانیمدت در تنگه هرمز، قیمت نفت را افزایش میدهد و میتواند سبب کمبود عرضه به چین و هند، بزرگترین و سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، شود و کشورها را مجبور به استفاده از ذخیرهسازی و کاهش عملیات تولید در پالایشگاهها کند.
آژانس بینالمللی انرژی از اعضایش میخواهد ذخیرهسازیهای نفتی معادل حداقل ۹۰ روز واردات خالص نفت را در اختیار داشته باشند.
کیهارا گفت: ژاپن برنامه فوری برای آزادسازی ذخیرهسازیهای راهبردی ندارد.
شرکت دولتی پرتامینا اندونزی، در بیانیهای اعلام کرد که اقدامهای کاهش ریسک را آماده کرده و در حال بهینهسازی عملیات پالایشگاهی خود برای اطمینان از تأمین سوخت است.
اندونزی بزرگترین واردکننده بنزین در جنوب شرق آسیاست، در صورت تداوم بحران، هند هم ممکن است از روسیه نفت وارد کند.
منابع دو شرکت گفتند: شماری از پالایشگاههای هندی پیش از این به تأمینکنندگان خاورمیانه گفتهاند که قادر به بارگیری نفت خام از سوی نفتکشها نیستند.
منابع گفتند: وزارت نفت هند و پالایشگاهها در طول پایان هفته برای بررسی گزینههای کاهش تأثیر بحران بر امنیت انرژی کشور نشست برگزار کردند.
بر اساس اعلام این این منابع، چنانچه بحران بیش از ۱۰ تا ۱۵ روز ادامه یابد، پالایشگاهها همه گزینهها، از جمله نفت روسیه را در صورت تأیید دهلینو، بررسی خواهند کرد.
یکی از منابع گفت: مسیرهای جایگزین برای دریافت نفت از خاورمیانه پرهزینه هستند و در دسترس نیستند زیرا نفتکشها تمایلی به عبور از این مسیر ندارند.
وزارت نفت فدرال هند پس از دیدار با مقامهای شرکتهای پالایشی اعلام کرد که دهلینو اقدامهای لازم را برای اطمینان از دسترسی به سوخت با نرخهای مقرون به صرفه انجام خواهد داد.
تحلیلگران گفتند: توقف تولید الانجی قطر، عمان و امارات متحده عربی بیشترین آسیب را به خریداران آسیایی، بهویژه پاکستان، هند و بنگلادش، وارد میکند.
تحلیلگران مؤسسه ریستاد انرژی در یادداشتی گفتند: این کشورها با انتخاب بین خرید محمولههای الانجی از دیگر تولیدکنندگان و کاهش تقاضای گاز یا با تغییر سوخت یا کاهش کامل تقاضا روبهرو هستند.
چین و ژاپن دو واردکننده بزرگ الانجی در جهان هستند، با این حال، ژاپن بیشتر نیاز خود را از استرالیا تأمین میکند.
کیهارا گفت: ذخیرهسازیهای الانجی شرکتهای برق ژاپن معادل حدود سه هفته مصرف داخلی است.