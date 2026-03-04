طبق این اطلاعیه، در دستورالعمل یاد شده تاکید شده که از روز گذشته تمدید پروانه فعالیت شرکت‌ها در سامانه در حال انجام است. چنانچه شرکتی در این خصوص در گمرکات اجرایی مشکل اظهار و انقضای پروانه فعالیت دارد، گمرک مربوطه، نام و شناسه شرکت را به دفتر ترانزیت گمرک اعلام کنند تا اقدام لازم انجام شود.

همچنین گمرک در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرده که تمدید مهلت اعتبار کارت کارگزاران گمرکی به مدت دو ماه بلامانع است.

بر این اساس، با توجه به احتمال منقضی شدن مهلت کارت کارگزاری و نقص پرونده از قبیل مشکل ارائه QR-Cod، مفاصا حساب ماده ۱۸۶ و... به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام تشریفات گمرکی محموله‌های متعلق به واردکنندگان و صادرکنندگان؛ تمدید مهلت اعتبار کارت کارگزاران گمرکی به مدت دو ماه بلامانع است.