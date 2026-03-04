به صورت خودکار انجام شد
تمدید اعتبار فعالیت شرکتهای حملونقل بینالمللی و کارگزاران گمرکی تا ۲ ماه دیگر
طبق اعلام گمرک، مهلت اعتبار کارت کارگزاران گمرکی به مدت دو ماه تمدید شد. همچینن پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی تا پایان فروردین ۱۴۰۵ نیز بهصورت خودکار تمدید میشود.
به گزارش ایلنا، گمرک طی اطلاعیهای آورده است: دفتر ترانزیت در دستورالعملی خطاب به ناظران و مدیران کل گمرکات سراسر کشور اعلام کرده که با توجه به شرایط فعلی، ایام پایانی سال و احتمال انقضای پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی در این مدت مقرر شد فعالیت آنها در سامانه تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ تمدید شود.
طبق این اطلاعیه، در دستورالعمل یاد شده تاکید شده که از روز گذشته تمدید پروانه فعالیت شرکتها در سامانه در حال انجام است. چنانچه شرکتی در این خصوص در گمرکات اجرایی مشکل اظهار و انقضای پروانه فعالیت دارد، گمرک مربوطه، نام و شناسه شرکت را به دفتر ترانزیت گمرک اعلام کنند تا اقدام لازم انجام شود.
همچنین گمرک در اطلاعیهای دیگر اعلام کرده که تمدید مهلت اعتبار کارت کارگزاران گمرکی به مدت دو ماه بلامانع است.
بر این اساس، با توجه به احتمال منقضی شدن مهلت کارت کارگزاری و نقص پرونده از قبیل مشکل ارائه QR-Cod، مفاصا حساب ماده ۱۸۶ و... به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام تشریفات گمرکی محمولههای متعلق به واردکنندگان و صادرکنندگان؛ تمدید مهلت اعتبار کارت کارگزاران گمرکی به مدت دو ماه بلامانع است.