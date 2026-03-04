به گزارش ایلنا ، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سهمیه آرد نانوایی‌ها تا پایان فروردین ماه به آن‌ها داده شده است گفت : شرکت بازرگانی دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی این میزان آرد را به نانواها تحویل داده و هیچ نگرانی جهت تامین نان وجود ندارد.