پرداخت سهیمه آرد نانوایی‌ها تا پایان فروردین

​وزیر جهاد کشاورزی گفت: روند تامین اقلام مصرفی و کالاهای اساسی با سرعت در حال انجام است، همچنین سهمیه آرد نانوایی‌ها تا پایان فروردین ماه به آن‌ها داده شده است.

به گزارش ایلنا ، غلامرضا نوری  وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سهمیه آرد نانوایی‌ها تا پایان فروردین ماه به آن‌ها داده شده است گفت : شرکت بازرگانی دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی این میزان آرد را به نانواها تحویل داده و هیچ نگرانی جهت تامین نان وجود ندارد.

وی گفت : تامین کالاها همه روزه در کشور ادامه خواهد داشت و هیچ نیاز به خرید هیجانی و ذخیره‌سازی‌های خانگی وجود ندارد.

 

