صادق گفت: مهم‌ترین موضوع ترخیص کالا در بنادر است؛ با ابلاغیه‌ای که صورت گرفت شورای تسریع ترخیص کالاهای اساسی به ریاست وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان وزارت‌خانه‌های صمت، بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و ... عضو این کارگروه هستند و تصمیماتی که در آن اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجراست.

دپوی کالاهای اساسی در خارج از بنادر و پس کرانه‌ها

وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، اظهار کرد: ترخیص کالا در همه بنادر شمالی و جنوبی در حال انجام است و با هماهنگی گمرک تسهیلات به گونه‌ای فراهم شد که ترخیص کالا سرعت گیرد، چون در ابتدا مشکلاتی وجود داشت. اکنون به سرع ترخیص کالاهای اساسی در بنادر در حال انجام است که در این راستا باید از بخش خصوصی و همکاری آنها نیز قدردانی کرد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنادر جنوبی کشور علیرغم حملات ددمنشانه دشمن که پیاپی صورت می‌گیرد اما در پهلوگیری و تخلیه کالاهای اساسی هیچ مشکلی نداریم. به مردم اعلام می‌کنم که کشتی‌های واردات کالاهای اساسی پهلو گرفته‌اند و بلافاصله پس از تخلیه، کشتی بعدی جایگزین می‌شود و پهلو می‌گیرد. در خصوص جابجایی کالا از بنادر به اقصی نقاط کشور تمهیدات اندیشیده شده که در پس کرانه و خارج از بندر دپوی کالاهای اساسی را داشته باشیم. استانداران استان‌های بندر و مرزی کاملا هماهنگ هستند و به دو صورت ریلی و جاده‌ای کالاها را جابجا می کنیم.

صادق ادامه داد: همه کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، برنج و... در بنادر به خوبی در حال تخلیه است و هیچ توقفی رخ نداده است.

وی ضمن تشکر از رانندگان کامیون که در بنادر تلاش موثری دارند، اظهار کرد: در زمینه سوخت نیز هیچ‌مشکلی وجود ندارد و در تلاش هستیم تدابیری داشته باشیم که در برخی بنادر کالای بیشتری وارد و تخلیه شود.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و... همگی با بخش خصوصی برای کنترل وضعیت همکاری مورد نیاز را دارند.

افزایش واگن برای سفر به شهرهای مسافرپذیر؛ سفرها جاریست

صادق درباره مرجوع هزینه بلیط سفرهای لغو شده ریلی، هوایی و جاده‌ای تصریح کرد: هیچ مشکلی در سفرهای ریلی و جاده‌ای وجود ندارد و مردم می‌توانند جابه‌جایی‌های لازم را داشته باشند. طی بازدید از راه‌آهن و ترمینال‌های تهران، جریان گردش مسافران در شرایط بسیار خوبی بود. تعاونی‌ها و رانندگان نیز اعلام کردند که شرایط متعادل است. البته که همکاری‌های لازم انجام شده تا در استان‌هایی که سفرپذیری بیشتری دارند، رانندگان و اتوبوس‌های بیشتری به این مناطق سفر داشته باشند.

وی ادامه داد: در سفرهای ریلی نیز، واگن‌ها به شهرهای پرسفر همچون تهران - مشهد، تهران - کرمان، تهران - یزد و تهران - گرگان افزایش یافته است. این افزایش تعداد واگن سرعت را تا حدودی کاهش داده اما جابجایی در جریان است حتی برخی درخواست جابجایی خودروهای خود را نیز داشتند که در این زمینه نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تمام قوت و قدرت را گذاشته‌ایم که خدشه‌ای به جابه‌جایی وارد نشود، برخی از ریل‌ها هم به بنادر ختم می‌شوند که جابه‌جایی بار اتفاق افتد که در این زمینه نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

بهای بلیت پروازهای لغو شده مرجوع می‌شود

وی ادامه داد: در زمینه سفرهای هوایی نیز به هرحال شاهد حمله‌های دردمنشانه دشمن به خدمات مردمی هستیم. در ساعات گذشته دیدیم که آنچه شعار داده شد به مردم کاری ندارند مدام مسائل مربوط به مردم مورد حمله‌ واقع می‌شود بنابراین بخشنامه شده است که هزینه بلیط‌های از پیش خریداری شده برای سفرهای هوایی، به مردم مرجوع شود. اگر عزیزی هزینه بلیط خود را دریافت نکرده حتما با روابط عمومی سازمان هوایپیمایی تماس و پیگیری حاصل کند، هرچند وظیفه پرداخت به عهده ما نیست اما وظیفه نظارت داریم و تا به نتیجه رسیدن ماجرا در کنار مردم هستیم تا پول مردم نزد ایرلاین باقی نماند.

خرید اینترنتی بلیت قطار و اتوبوس امکانپذیر است

صادق درباره هزینه بلیت قطار و اتوبوس نیز اظهار کرد: در تمام بسترهای اینترنتی خرید بلیت امکان‌پذیر است و در ترمینال‌ها نیز این خدمات در حال ارائه است.

تعیین مناطقی برای اسکان موقت مردم در شهرهای جدید اطراف تهران

وی درباره حمایت از شهروندان در زمان جنگی در خصوص تخریب خانه‌ها و... اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز بیشترین آسیب به شهروندان تهرانی وارد شد. به همین دلیل نیز شهرداری تهران اعلام کرده است که اقداماتی که مربوط به اسکان و ساخت مجددا محل اسکان شهروندان است را تقبل کرده‌اند. این عمل در سایر استان‌ها هم توسط بنیاد مسکن در حال انجام است و در چند مرحله پیش‌بینی شرایط انجام شده است؛ اول اینکه نقاطی برای اسکان موقت درنظر گرفته شده تا در صورت التهاب بیشتر شرایط در این نقاط مردم سکان پذیرند که در شهرهای جدید پیرامون تهران این نقاط در نظر گرفته‌ شده‌اند، مرحله بعد نیز پس از فروکش جنگ است که اطلاعات بعدی به مردم ارائه خواهد شد.

ساخت پروژه‌های همچنان پابرجاست

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تمام افرادی که برای ساخت‌ و ساز ثبت نام کرده بودند با پیمانکاران هماهنگی‌های لازم انجام شده که ساخت و ساز همچنان ادامه یابد. مردم نگرانی نداشته باشند که اقدامات عملیاتی در این دوران انجام نمی‌شود، همچنان ساخت مسکن و عملیات اجرایی در حال انجام هستند و شارژ مالی نیز به دلیل تامین اعتبارات هفته‌های گذشته انجام شده و هیچ‌ مشکلی وجود ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: دولت در کنار مردم هست و اتحاد ما باید همچنان در میان ما وجود داشته باشد و با آگاهی در کنار یکدیگر از این بحران نیز عبور خواهیم کرد.