گلدمن ساکس پیشبینی قیمت نفت را ۱۰ دلار افزایش داد
گلدمن ساکس پیشبینی قیمت نفت برنت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی را ۱۰ دلار افزایش داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، گلدمن ساکس روز چهارشنبه (۱۳ اسفند) برآوردش درباره میانگین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ را با ۱۰ دلار افزایش به ۷۶ دلار برای هر بشکه و پیشبینی برای نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا را با ۹ دلار افزایش به ۷۱ دلار رساند.
طبق یادداشت این بانک آمریکایی، برآوردها بر این فرض استوار است که کاهش جریان محمولههای نفت خام از طریق تنگه هرمز، به افت قابلتوجه سطح ذخایر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (اوئیسیدی) و کاهش تولید نفت خاورمیانه در ماه مارس منجر خواهد شد.
تنگه هرمز که خلیج فارس را به دریای عمان متصل میکند، گذرگاهی حیاتی برای انتقال انرژی جهان است و حدود یک پنجم محمولههای نفت و گاز طبیعی مایع شده (الانجی) جهان از آن عبور میکند.
گلدمن ساکس اعلام کرد که برآوردهای این بانک همچنان به شدت به سمت افزایش متمایل است و خطرهایی از جمله اختلال طولانیتر از حد انتظار در صادرات از مسیر تنگه هرمز و آسیب احتمالی به تأسیسات تولید نفت کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه را به همراه دارد.
بر اساس یادداشت این بانک آمریکایی، اگر حجم عبور محمولههای نفتی از تنگه هرمز برای ۵ هفته دیگر در سطح کنونی بماند، احتمال میرود قیمت نفت برنت به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه برسد، سطحی که با تأثیر مخرب بر تقاضا برای جلوگیری از سقوط ذخیرهسازیها به سطوح بسیار پایین همراه است.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۵۹ دقیقه صبح چهارشنبه با ۲ دلار و ۶۷ سنت یا ۳.۳ درصد افزایش به ۸۴ دلار و هفت سنت برای هر بشکه رسید، در حالی که بهای این شاخص روز سهشنبه در بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ نهایی شد.
نفت خام دابلیوتیآی آمریکا هم با ۲ دلار و ۲۴ سنت یا سه درصد افزایش، ۷۶ دلار و ۸۰ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد، در حالی که در معاملههای روز سهشنبه (۱۲ اسفند) در بالاترین سطح خود از ژوئن قرار گرفت.
گلدمن ساکس پیشبینی میکند عادیسازی سریعتر عبور محمولههای نفتی از تنگه هرمز، قیمتها را با کاهش روبهرو میکند.
این بانک آمریکایی همچنین برآوردهای خود برای سهماه چهارم ۲۰۲۶ برای شاخصهای برنت و دابلیوتیآی را به ترتیب به ۶۶ و ۶۲ دلار و برای ۲۰۲۷ به ترتیب به ۷۰ و ۶۶ دلار تغییر داد.