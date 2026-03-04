سامانه کارت بازرگانی هوشمند و سامانه ملی گواهی مبدا فعال است
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اعلام کرد که سامانههای خدمترسانی به فعالان اقتصادی بدون هیچ مشکلی در حال خدمترسانی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از اتاق ایران، امیرعلی دادرس، گفت: تمامی سامانههای اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مانند سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و سامانه ملی گواهی مبدا، فعال و عملیاتی هستند تا خدمترسانی به اعضای اتاق ایران و فعالین اقتصادی بیوقفه انجام شود.
دادرس افزود: همچنین فرآیند پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات و مشکلات اعضای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور بیوقفه در حال انجام است.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران خاطرنشان کرد: با عنایت به ملاحظات پدافندی و لزوم تامین امنیت سایبری، تدابیر لازم در دسترسی به برخی سامانهها لحاظ شده است.
او با بیان اینکه همه مراجعات فعالان اقتصادی به سامانههای اتاق ایران تا کنون موفق بوده و هیچ مراجعهای نیست که بدون پاسخ مانده باشد، گفت: واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور میتوانند در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانهها و زیرساختهای اطلاعاتی اتاقها، از کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران کمک دریافت کنند.