خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سامانه کارت بازرگانی هوشمند و سامانه ملی گواهی مبدا فعال است

کد خبر : 1758485
لینک کوتاه کپی شد.

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اعلام کرد که سامانه‌های خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی بدون هیچ مشکلی در حال خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق ایران، امیرعلی دادرس، گفت: تمامی سامانه‌های اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مانند سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و سامانه ملی گواهی مبدا، فعال و عملیاتی هستند تا خدمت‌رسانی به اعضای اتاق ایران و فعالین اقتصادی بی‌وقفه انجام شود.

دادرس افزود: همچنین فرآیند پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات و مشکلات اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور بی‌وقفه در حال انجام است.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران خاطرنشان کرد: با عنایت به ملاحظات پدافندی و لزوم تامین امنیت سایبری، تدابیر لازم در دسترسی به برخی سامانه‌ها لحاظ شده است.

او با بیان اینکه همه مراجعات فعالان اقتصادی به سامانه‌های اتاق ایران تا کنون موفق بوده و هیچ مراجعه‌ای نیست که بدون پاسخ مانده باشد، گفت: واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور می‌توانند در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی اتاق‌ها، از کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران کمک دریافت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل