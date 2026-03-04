سامانه کارت بازرگانی هوشمند و سامانه ملی گواهی مبدا فعال است

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق ایران، امیرعلی دادرس، گفت: تمامی سامانه‌های اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مانند سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و سامانه ملی گواهی مبدا، فعال و عملیاتی هستند تا خدمت‌رسانی به اعضای اتاق ایران و فعالین اقتصادی بی‌وقفه انجام شود.

دادرس افزود: همچنین فرآیند پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات و مشکلات اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور بی‌وقفه در حال انجام است.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران خاطرنشان کرد: با عنایت به ملاحظات پدافندی و لزوم تامین امنیت سایبری، تدابیر لازم در دسترسی به برخی سامانه‌ها لحاظ شده است.

او با بیان اینکه همه مراجعات فعالان اقتصادی به سامانه‌های اتاق ایران تا کنون موفق بوده و هیچ مراجعه‌ای نیست که بدون پاسخ مانده باشد، گفت: واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور می‌توانند در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی اتاق‌ها، از کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران کمک دریافت کنند.

