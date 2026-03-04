به گزارش ایلنا، محمدرضا طلایی معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز، اظهار داشت: با تدابیر اندیشیده شده ذخیره‌سازی میوه شب عید اعم از سیب، پرتقال سه برابر سال گذشته انجام شده و با اعلام زمان توزیع از سوی ستاد تنظیم بازار که معمولا از ۲۰ اسفند ماه است، توزیع سراسری آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه زمان توزیع در استان‌ها در اختیار استاندار‌ان است، افزود: برخی استان‌های مرکزی توزیع را آغاز کرده‌اند و سایر استان‌ها نیز به زودی میوه شب عید را عرضه خواهند کرد.

طلایی با اشاره به رصد بازار و فروشگاه‌ها ادامه داد: طی بازدیدی که با وزیر جهاد کشاورزی در سطح شهر داشتیم کالا‌ها فراوان در اختیار مردم قرار دارد و حتی به دستور وزیر نانوایی‌هایی که پخت اضافه دارند سهمیه آرد آنها افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در پایان تاکید کرد: کشور در تامین مواد غذایی کمبودی ندارد.

