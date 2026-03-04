کند شدن روند سوخترسانی در فجیره امارات پس از حمله پهپادی
روند سوخترسانی در پایانه فجیره امارات پس از حمله پهپادی و وقوع آتشسوزی در مخازن ذخیرهسازی سوخت به کندی انجام میشود.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع بازار به رویترز گفتند: روند سوخترسانی به کشتیها در فجیره، یکی از مراکز اصلی سوخترسانی در امارات متحده عربی، پس از آتشسوزی روز سهشنبه (۱۲ اسفند) کند شده است، در حالی که به نظر میرسد روند تقاضا در دیگر مراکز سوخترسانی ازجمله سنگاپور افزایش یابد.
شماری از تحویلها و بارگیریهای سوخترسانی اکنون متوقف شدهاند، زیرا تأمینکنندگان، بازرگانان و کشتیرانیها منتظر شفافیت بیشتر درباره اوضاع هستند، در حالی که برخی گفتهاند سوخترسانی هنوز امکانپذیر است.
شرکتهای ذخیرهسازی نفت «ویتیتیآی» (VTTI) و «وپاک» (Vopak) روز سهشنبه در بیانیههایی جداگانه اعلام کردند که پس از آتشسوزی، عملیات خود را در پایانه فجیره بهطور موقت متوقف کردهاند.
تنشها در خاورمیانه حملونقل سوخت در منطقه را مختل کرده است و روز دوشنبه (۱۱ اسفند) سبب افزایش قیمتها در پایانه فجیره شد و احتمال دارد تقاضا را به بنادر دیگر ازجمله سنگاپور منتقل کند.
ترانزیت از طریق تنگه هرمز که حدود یکپنجم نفت مصرفی جهان و مقادیر زیادی گاز طبیعی مایعشده (الانجی) از آن عبور میکند، پس از اصابت موشک و پهپاد به کشتیها در این منطقه تا حدودی متوقف شده است.
منابع بازار مستقر در دوبی گفتند: سوخترسانی در این پایانه ادامه دارد، اما فروش تا حد زیادی پس از افزایش پیشنهادهای سوخت دریایی در روز دوشنبه بهدلیل نگرانی از اختلال بلندمدت در عرضه، متوقف شده است.
فجیره در ساحل شرقی امارات متحده عربی و در نزدیکی ورودی تنگه هرمز قرار دارد.
منابع اعلام کردند: پیشنهادهای سوخت دریایی کمگوگرد در فجیره به بیش از ۳۰ دلار به ازای هر تن نسبت به قیمت نفت سنگاپور از ۱۰ تا ۱۵ دلار طی هفته گذشته افزایش یافته، در حالی که سوخت با گوگرد بالا از تخفیفها به اختلاف قیمت تغییر یافته است.
با کاهش مصرف در فجیره، معاملهگران پیشبینی میکنند اگر نفتکش از حضور در خاورمیانه اجتناب کنند یا کشتیها در خلیج فارس سرگردان بمانند، تقاضا به دیگر قطبهای آسیا، بندر روتردام، مدیترانه، کلمبو و هند منتقل شود.
تأمینکنندگان و معاملهگران گفتند: تقاضای تکمحموله در سنگاپور، بزرگترین مرکز سوخترسانی جهان، اواخر روز دوشنبه بسیار بالا بود، زیرا مالکان کشتی به دنبال تأمین سوخت پیش از افزایش بیشتر قیمتها بودند.
یکی از معاملهگران گفت: در صورت ادامه تنشها، تقاضا در هفتههای آینده افزایش مییابد و بیشک بهدلیل اختلال در عرضه، اختلاف قیمت هم افزایش خواهد یافت.
قیمتها و حاشیه سود نفت کوره با گوگرد بالا در آسیا روز دوشنبه پس از افزایش قیمت نفت خام شاخص برنت بهشدت افزایش یافت.
رویستون هوان، تحلیلگر ارشد بازار فرآوردههای نفتی در شرکت مشاورهای «انرژی اسپکتس» (Energy Aspects) در این باره گفت: احتیاط کنونی در کشتیرانی به معنای انسداد در حجم ترانزیت تنگه هرمز است و اختلالهای بلندمدت، عرضه سوخت به کشتیها در سنگاپور را محدود میکند.