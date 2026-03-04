روزانه ۲۵۰۰ تن آرد در استان تهران توزیع می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران گفت: روزانه ۲۵۰۰ تن آرد برای نانوایی‌ها درحال تأمین است تا سه شیفته کار کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، برادری با اشاره به اجرای تمهیدات لازم برای تأمین اقلام مورد نیاز خانوار در شرایط فعلی گفت: تأمین و توزیع گسترده اقلام اساسی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال و در شرایط جنگی بی وقفه درحال انجام است و شهروندان نگرانی از این موضوع نداشته باشند.

وی درخصوص میزان تأمین این اقلام گفت: ۲۵۰۰ تن شکر، ۵۰۰ تن روغن، ۶۰۰ تن خرمای مضافتی و ۵ هزار تن برنج هندی و پاکستانی علاوه بر ذخیره احتیاطی تأمین شده و درسطح میادین‌میوه و تره بار، روستابازار‌ها و سایر مراکز عرضه درحال توزیع است.

این مقام مسئول همچنین درباره وضعیت تأمین مرغ گفت: مرغ به میزان متناسب با نیاز استان در حال تأمین است و درحال حاضر ۱۲۰۰ تن مرغ گرم و ۲۰۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت مناسب در بازار عرضه می‌شود.

برادری در مورد تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها گفت: روزانه ۲۵۰۰ تن آرد برای نانوایی‌ها درحال تأمین است تا با فعالیت سه شیفته بتوانند نیاز مردم را تأمین کنند.

وی ادامه داد: درحال حاضر بازار سایر کالا‌های اساسی نیز از تعادل نسبی برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، تأمین سیب زمینی را از دیگر اقدامات انجام شده برای تأمین نیاز مردم در شرایط کنونی نام برد و افزود: سیب زمینی مورد نیاز سازمان میادین تأمین شده و ذخیره احتیاطی هم درنظرگرفته شده است و به طور میانگین روزانه ۱۵۰ تن توزیع می‌شود.

وی تأکید کرد: روند تأمین و توزیع اقلام اساسی به صورت مستمر ادامه دارد و مشکلی در تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم وجود ندارد.

