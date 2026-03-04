تشکیل پرونده قضایی برای گران فروشی سیب زمینی

یک مقام مسئول گفت: فروشندگان سیب‌زمینی در صورت عدم عرضه با قیمت متعارف، مشمول پرونده قضایی می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، محمد باقری شربیانی گفت: بازرسان وزارت جهاد کشاورزی، شناسایی، رصد و پایش سردخانه‌ها، انبارها و محل‌های نگهداری سیب‌زمینی را در استان‌های تولیدکننده همچون همدان، کرمان، جیرفت، اردبیل و اصفهان را همراه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان تعزیراتی انجام می‌دهند.

وی افزود: با توجه به ذخایر مکفی در انبارها و ذخیره‌سازی دولت، هیچ مشکلی در تامین و عرضه سیب‌زمینی در کشور وجود ندارد.

معاون دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی در همین حال اظهار داشت: دفتر بازرسی وزارت جهادکشاورزی با مشارکت بازرسی استان تهران و اصناف کشور، سرکشی و رصد این محصول در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران را نیز آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در راستای تثبیت قیمت و جلوگیری از عرضه سیب‌زمینی با قیمت غیرمتعارف، بارنامه های فروشندگان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران بررسی می‌شود، تصریح کرد: مراکزی که در استان‌ها اقدام به ارسال این محصول با قیمت غیرمتعارف به میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران کرده‌اند نیز شناسایی و تذکرات تعزیراتی برای اصلاح قیمت به آنان داده می‌شود.

باقری شربیانی گفت: در صورت عدم تمکین فروشندگان در ارسال و عرضه سیب‌زمینی با قیمت متعارف، با تشخیص مراجع قضایی کشور، پرونده‌هایی برای آنان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تنظیم می‌شود.

وی تاکید کرد: بازرسی‌ها از محل انبارها، سردخانه‌ها و محل‌های نگهداری، تا بازگشت قیمت سیب‌زمینی به پیش از جنگ تحمیلی ادامه می‌یابد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
