تشکیل پرونده قضایی برای گران فروشی سیب زمینی

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد باقری شربیانی گفت: بازرسان وزارت جهاد کشاورزی، شناسایی، رصد و پایش سردخانه‌ها، انبارها و محل‌های نگهداری سیب‌زمینی را در استان‌های تولیدکننده همچون همدان، کرمان، جیرفت، اردبیل و اصفهان را همراه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان تعزیراتی انجام می‌دهند.

وی افزود: با توجه به ذخایر مکفی در انبارها و ذخیره‌سازی دولت، هیچ مشکلی در تامین و عرضه سیب‌زمینی در کشور وجود ندارد.

معاون دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی در همین حال اظهار داشت: دفتر بازرسی وزارت جهادکشاورزی با مشارکت بازرسی استان تهران و اصناف کشور، سرکشی و رصد این محصول در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران را نیز آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در راستای تثبیت قیمت و جلوگیری از عرضه سیب‌زمینی با قیمت غیرمتعارف، بارنامه های فروشندگان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران بررسی می‌شود، تصریح کرد: مراکزی که در استان‌ها اقدام به ارسال این محصول با قیمت غیرمتعارف به میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران کرده‌اند نیز شناسایی و تذکرات تعزیراتی برای اصلاح قیمت به آنان داده می‌شود.

باقری شربیانی گفت: در صورت عدم تمکین فروشندگان در ارسال و عرضه سیب‌زمینی با قیمت متعارف، با تشخیص مراجع قضایی کشور، پرونده‌هایی برای آنان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تنظیم می‌شود.

وی تاکید کرد: بازرسی‌ها از محل انبارها، سردخانه‌ها و محل‌های نگهداری، تا بازگشت قیمت سیب‌زمینی به پیش از جنگ تحمیلی ادامه می‌یابد.

