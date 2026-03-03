تأکید رئیس سازمان بورس بر استمرار عرضه کالاهای مختلف در بورس کالا
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز با حضور در بورس کالای ایران، بر استمرار عرضه کالاهای مختلف در این بورس برای تداوم فعالیت صنایع و تولید کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا ، به نقل از سازمان بورس ، حجتاله صیدی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه در بورس کالای ایران حضور یافت.
در این بازدید، مدیرعامل بورس کالا نیز گزارشی از برنامهریزیهای انجام شده در خصوص انجام معاملات کالایی ارائه کرد و گفت: طی برنامه عرضه اعلامشده در روز گذشته، معاملات بورس کالا انجام خواهد شد.